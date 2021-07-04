【聲夢傳奇】Rock獲克勤指點唱功大躍進　炎明熹為失準致歉：對不起大家

▲ 《聲夢傳奇》

TVB節目《聲夢傳奇》在昨晚（7月3日）進行第七輪比賽，7位學員文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、林君蓮（Kaitlyn）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）選唱自選歌曲，爭奪6強席位。

昨晚成績有點出人意表，Rock突飛猛進，反而大熱的炎明熹卻失準。其實Rock本來在上一輪比賽表現差強人意，只獲11盞綠燈險被淘汰。

到今次，因為Rock選唱李克勤的名曲《我不會唱歌》，所以直接由「奶爸」克勤「代替」導師周柏豪教Rock如何演繹此歌，連導師柏豪也承認：「喺唱歌方面我唔使點樣指導佢，反而我今次着重幫佢做好心理建設。」

結果Rock憑《我不會唱歌》在今集奪得24盞綠燈，而且更是今輪比賽中成績最好的一位。

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大熱Gigi失準

至於大熱Gigi在今次比賽選唱翻唱張學友的國語歌《吻別》，可是卻因為聲帶出演問題令演出失準，連李克勤也形容Gigi「魂魄不齊」。

Gigi在今天（7月4日）於個人社交平台發文，為自己表現未如理想道歉，她寫道：

對不起大家和自己，我又再一次失準了⋯⋯ 我一直都想把表演做得好，但現在變成了相反。

不過我拿了一個非常有用的經驗（應該識我嘅人先知）

我會繼續加油💪🏻

然後她表示感到對不起導師JW王灝兒：

感謝JW老師 @jwchubz 在這段時間對我的教導，我做到這樣真的覺得非常對不起你，你很用心教我及很很很辛苦忙碌，知道你要通宵拍劇，我覺得時間都不夠你用。在這段期間，你的精神一直支撐着你，到凌晨你還發訊息給我指導我，萬分感謝🙏🏻

最後她向一眾支持者表示：

在我聲帶不舒服及精神不足的期間，工作人員們都很擔心，多謝你們的關心。我沒有事的！❤️ 我的家人截圖了大家的留言給我看，多謝大家的支持，睇到有啲眼濕濕，我會集齊大家的精神，撐落去💫🌈

而其餘聲夢學員紛紛留言安慰及鼓勵，鍾柔美（Yumi）寫道：「加油你一定可以！相信自己❤️🔥」、詹天文（Windy）寫道：「用對不起 相信你會越來越好❤️🔥」

JW鼓勵Gigi振作

▲ JW王灝兒教Gigi用「咬蘋果」的方法改善咬字問題。（取自JW IG）

導師JW留意：「傻豬！我對你好有信心！！你唱歌真係好好聽！! u got the full package girl!!!!!! 加油！！！❤️❤️❤️」除此之外，JW並在個人社交平台上發文，上載自己在指導Gigi時的照片，並寫：

每一集聽 @yiminghay 唱歌嘅時候都會覺得係睇緊一個表演，非常好聽，好好睇，好有佢自己嘅個人風格！Gigi，我對你好有信心，you are already a star and we all love you!! keep shining!!! ⭐️❤️

#聲夢傳奇

同場加映：糖妹專訪