【聲夢傳奇】Rock獲克勤指點唱功大躍進　炎明熹為失準致歉：對不起大家

TVB節目《聲夢傳奇》在昨晚(7月3日)進行第七輪比賽,7位學員文凱婷(Aeren)、冼靖峰(Archie)、姚焯菲(Chantel)、炎明熹(Gigi)、林君蓮(Kaitlyn)、何晉樂(Rock)及鍾柔美(Yumi)選唱自選歌曲,爭奪6強席位。

昨晚成績有點出人意表,Rock突飛猛進,反而大熱的炎明熹卻失準。其實Rock本來在上一輪比賽表現差強人意,只獲11盞綠燈險被淘汰。

到今次,因為Rock選唱李克勤的名曲《我不會唱歌》,所以直接由「奶爸」克勤「代替」導師周柏豪教Rock如何演繹此歌,連導師柏豪也承認:「喺唱歌方面我唔使點樣指導佢,反而我今次着重幫佢做好心理建設。」

結果Rock憑《我不會唱歌》在今集奪得24盞綠燈,而且更是今輪比賽中成績最好的一位。

大熱Gigi失準

至於大熱Gigi在今次比賽選唱翻唱張學友的國語歌《吻別》,可是卻因為聲帶出演問題令演出失準,連李克勤也形容Gigi「魂魄不齊」。

Gigi在今天(7月4日)於個人社交平台發文,為自己表現未如理想道歉,她寫道:

然後她表示感到對不起導師JW王灝兒:

最後她向一眾支持者表示:

而其餘聲夢學員紛紛留言安慰及鼓勵,鍾柔美(Yumi)寫道:「加油你一定可以!相信自己❤️🔥」、詹天文(Windy)寫道:「用對不起 相信你會越來越好❤️🔥」

JW鼓勵Gigi振作

▲ JW王灝兒教Gigi用「咬蘋果」的方法改善咬字問題。(取自JW IG)

導師JW留意:「傻豬!我對你好有信心!!你唱歌真係好好聽!! u got the full package girl!!!!!! 加油!!!❤️❤️❤️」除此之外,JW並在個人社交平台上發文,上載自己在指導Gigi時的照片,並寫:

每一集聽 @yiminghay 唱歌嘅時候都會覺得係睇緊一個表演,非常好聽,好好睇,好有佢自己嘅個人風格!Gigi,我對你好有信心,you are already a star and we all love you!! keep shining!!! ⭐️❤️

#聲夢傳奇