【劏房租貴】有團體估算16％劏房戶租金高於正常兩成　建議政府制定參考租金

▲ 社聯在去年6月1日至今年1月29日訪問了2,108名基層劏房戶。（陳梓蔚攝）

香港居於劏房的基層市民不在少數，香港社會服務聯會（社聯）早前訪問逾2,000名劏房戶，發現他們平均要用月入的39％租樓。社聯又將2,000多個受訪者的住屋資料整合，設計出劏房租金估算系統，透過系統發現約有15.8％受訪者的實際租金較社聯估算高20％。

社聯在去年6月1日至今年1月29日訪問了2,108名基層劏房戶，發現他們每月平均用39％的收入租樓，更有28％受訪者的租金佔收入50％以上，反映他們租金負擔沉重。

為了解劏房市場的實際情況，社聯將2,108名受訪者租住單位的資料和租金進行整合，設計出一「影響劏房租金因素的多元迴歸分析」系統。簡而言之就是透過劏房單位的地區、住戶人數、劏房內設施、分間情況、樓宇設施和住屋種類，估算出一個劏房單位的租金。

社聯用估算系統為2,108名受訪者估算租金，發現有約15.8％的受訪者實際租金高於估算租金20％以上。社聯總主任（政策研究及倡議）黃和平指，由於系統未有計算到受訪者單位的實際大小和樓齡，所以有關結果並非完全準確，只可作參考用途。社聯業務總監黃健偉補充指，儘管數字並不完全準備，但劏房租務市場租金高企的情況亦可見一斑。

社聯建議政府應設立劏房租務資訊平台，讓市民掌握租務市場資訊，並制定一個能平衡業主和租戶利益的參考租金水平，並為基層劏房戶提供租金津貼。

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記者：陳梓蔚