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【打針獎賞】華懋集團明早9時網站開放登記　9月17日公布結果

社會 17:04 2021/07/04

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華懋集團明早9時網站開放登記，9月17日公布結果。（資料圖片）

早前公布推出疫苗獎賞的華懋集團今（4日）表示，8月31日或以前已完成接種兩劑新冠疫苗、年滿18歲的香港居民，可於明早9時到官方網站登記。

華懋集團推2,000萬元抽獎活動，包括如心酒店全年自助晚餐，詳情即看：【下一頁】

集團表示，凡已於8月31日或之前年滿18歲，並且在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民均可參加是次大抽獎。參加者必須於9月1日中午12時之前透過大抽獎網站進行登記及遞交申請。得獎者會以隨機形式於9月8日透過外聘服務供應商羅兵咸永道會計師事務所設計的系統抽出。

得獎結果將於9月17日在大抽獎網站公布，並於同日刊登於am730及英文虎報。所有得獎者將以登記時提供的電郵地址及流動電話號碼透過短訊方式獲個別通知。獨立會計師事務所倬偲會計師有限公司將就大抽獎活動的關鍵流程及系統管理進行程序審查。得獎者於領取獎品時，須出示香港身份證正本及接種紀錄正本或電子紀錄以茲證明。

集團指作為負責任的企業公民，致力為社會創造正面價值，相信更多市民接種疫苖有助本港建立免疫屏障，加快撤銷為防疫而實施的限制，促進經濟重回正軌。

同場加映，新手媽媽餵母乳6大難題，兒科專科醫生拆解謬誤：

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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