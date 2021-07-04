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【在家運動】康文署推網上互動體育訓練課程教練實時指導　新一期課程接受報名

社會 17:23 2021/07/04

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網上互動體育訓練課程由教練以實時互動形式授課。（政府新聞網）

為鼓勵市民疫情期間在家運動，康樂及文化事務署今年1月推出網上互動體育訓練課程，由專業教練實時指導，讓市民在家繼續鍛煉身體。新一期課程陸續接受報名，費用20元，名額先到先得。

有不同體育活動可供選擇，包括健體舞、徒手健體、身心伸展、親子健體、太極、健體瑜伽和嘻哈舞。課程由相關體育總會設計內容，適合不同年齡人士參加，以兩節或三節形式進行，每節一小時。參加者上課前須自備電腦、平板電腦或手機，下載Zoom軟件程式，在家中劃出一個約2米乘2米的空間，並把運動範圍內的家居物品搬開，以免碰撞發生危險。

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親子健體課程教練周淑嫻認為，有關課程讓市民恢復常做運動的習慣，小朋友及成年人都能參與，也讓教練有工作機會。

健體瑜伽課程教練李亦愛就表示，網上平台有助推動運動風氣，促進健康，提醒學員上課前應了解個人身體狀況，運動過程中如感不適，應暫停調節。

新一期課程陸續接受報名，詳情可瀏覽康文署網頁

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

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