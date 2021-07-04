【污水監測】港大研發污水檢測新方法　快速鑑定變種病毒

▲ 團隊使用自動提取儀從污水中提取SARS-CoV-2的 RNA。（港大提供）

港大工程學院土木工程系團隊，成功研發一種新污水檢測方法，可以快速分辨不同的變種病毒，與基因排序的方法相比，新方法通常能於數小時內，對變種病毒進行快速鑑定，以便政府當局跟進。

負責帶領團體的土木工程系教授張彤表示，新的污水變種檢測方法近日應用在大埔常規採樣點，在6月21日收集的一個污水樣本中測出Delta變種病毒株，該處及後於23日發現涉及Delta變種病毒株的個案，並於6月25日通過基因排序確定為Delta變種病毒。張彤指出，污水檢測能快速找個案，比當局利用確診個案的病毒基因排序確認變種類型，提前了3天。

張彤說，對新方法得以應用，感到非常興奮，認為進一步證實方法的可行性，研究團隊正與政府進一步緊密合作，選擇更合適的污水採樣時間，提高採樣和檢測能力，開發檢測新變種病毒的方法，並整合臨床和流行病學數據，進一步將污水監測系統發展成一個更強大的系統，以協助政府抗疫。

港大工程學院土木工程系團隊開發的污水檢測新冠病毒方法，自去年12月起已被應用，污水監測結果協助政府發出強檢令來追蹤在社區潛在的新冠病毒感染者。現時全港有超過100個常規污水檢測點，覆蓋超過500萬人口。

▲ 團隊使用AS-RT-PCR方法檢測SARS-CoV-2變種。

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記者：黃悅晴