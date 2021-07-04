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【東鐵綫】沙中綫過海段正安裝架空電纜　今日旺角東至紅磡站列車服務暫停

社會 18:06 2021/07/04

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港鐵工程人員正為沙中綫過海段安裝架空電纜。（港鐵提供圖片）

為配合東鐵綫過海段新軌道接駁工程，港鐵今日（30日）全日暫停東鐵綫來往旺角東至紅磡站的列車服務。港鐵指，工程由凌晨起展開，大約100名工程人員在不同崗位進行有關工作。今日主要為往紅磡方向的架空電纜安裝相關設備。

安裝情況：

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港鐵又表示，東鐵綫相關車站今日共加派了約340名額外人手協助乘客，整體列車服務及車站運作大致暢順。

港鐵呼籲乘客優先使用港鐵替代路綫，包括選搭於上星期全綫投入服務的屯馬綫作出行選擇。期間，港鐵公司亦有安排免費接駁巴士點對點來往九龍塘及紅磡站。

責任編輯：陳梓蔚

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