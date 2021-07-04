【東鐵綫】沙中綫過海段正安裝架空電纜 今日旺角東至紅磡站列車服務暫停 社會 18:06 2021/07/04 分享： 熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 港鐵工程人員正為沙中綫過海段安裝架空電纜。（港鐵提供圖片） 為配合東鐵綫過海段新軌道接駁工程，港鐵今日（30日）全日暫停東鐵綫來往旺角東至紅磡站的列車服務。港鐵指，工程由凌晨起展開，大約100名工程人員在不同崗位進行有關工作。今日主要為往紅磡方向的架空電纜安裝相關設備。 安裝情況： ▼點擊圖片放大 +4 +3 港鐵又表示，東鐵綫相關車站今日共加派了約340名額外人手協助乘客，整體列車服務及車站運作大致暢順。 港鐵呼籲乘客優先使用港鐵替代路綫，包括選搭於上星期全綫投入服務的屯馬綫作出行選擇。期間，港鐵公司亦有安排免費接駁巴士點對點來往九龍塘及紅磡站。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 【東鐵綫】旺角東至紅磡站列車服務下周日暫停 港鐵：已完成路軌接駁工程 14:23 2021/06/28 【東鐵綫】旺角東至紅磡站列車服務下周日暫停 港鐵：已完成路軌接駁工程 【屯馬綫延誤】何文田站供電系統設備昨晚出現故障 港鐵：隧道纜索垂下須更換組件 13:14 2021/06/29 【屯馬綫延誤】何文田站供電系統設備昨晚出現故障 港鐵：隧道纜索垂下須更換組件 【東鐵綫】旺角東至紅磡站列車服務周日暫停 港鐵呼籲乘客可考慮使用屯馬綫或其他綫路 12:38 2021/07/02 【東鐵綫】旺角東至紅磡站列車服務周日暫停 港鐵呼籲乘客可考慮使用屯馬綫或其他綫路 你可能感興趣 【東鐵綫】旺角東至紅磡站列車服務下周日暫停 港鐵：已完成路軌接駁工程 14:23 2021/06/28 【東鐵綫】旺角東至紅磡站列車服務下周日暫停 港鐵：已完成路軌接駁工程 【屯馬綫延誤】何文田站供電系統設備昨晚出現故障 港鐵：隧道纜索垂下須更換組件 13:14 2021/06/29 【屯馬綫延誤】何文田站供電系統設備昨晚出現故障 港鐵：隧道纜索垂下須更換組件 【東鐵綫】旺角東至紅磡站列車服務周日暫停 港鐵呼籲乘客可考慮使用屯馬綫或其他綫路 12:38 2021/07/02 【東鐵綫】旺角東至紅磡站列車服務周日暫停 港鐵呼籲乘客可考慮使用屯馬綫或其他綫路 鐵路系統 紅磡 旺角 巴士 工程 九龍塘 港鐵