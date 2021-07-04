【變種病毒】紅茶館染疫清潔工檢出Delta變種病毒　與早前確診印傭病毒基因吻合

▲ 一名居香港仔利港中心的41歲女子前日確診，並檢出帶有L452R變種病毒，於油麻地紅茶館酒店兼職清潔‧（經濟日報資料圖片）

一名居香港仔利港中心的41歲女子前日確診，並檢出帶有L452R變種病毒，於油麻地紅茶館酒店兼職清潔；衞生防護中心於油麻地紅茶館酒店抽取44個環境樣本，當中有2個於涉疫浴室內的洗手盤樣本，檢出對新冠病毒呈陽性反應，其餘42個樣本則為陰性。詳情請見【下一頁】

至於患婦檢出有L452R基因突變的新冠病毒，惟上周入院至今全部樣本均檢出陰性，亦無帶有抗體。據了解，患婦早前一度有低燒，及後一直未再有病徵。港大公共衞生學院教授潘烈文接受TOPick查詢時表示，患者病毒經基因排序後，發現與同一檢疫酒店確診印傭的病毒基因一致，屬Delta變種病毒。

不過他提到，由於染疫清潔女工病毒數量極低，未能做到全基因圖譜，只能分析1成新冠病毒基因；加上患婦入院後檢測一直是陰性，故暫時仍未知是吸入污染物而檢到陽性，或是真確受感染，仍需時了解患者病毒量有否上升或是抗體是否出現。

潘烈文形容，是次發現是好消息，找出患婦感染源頭，確定不大機會於社區受感染。被問到確定源頭是否對社區威脅減少，潘烈文稱需時確定患者是否真受感染，因患者曾於社區逗留一段時間，亦曾與親友進餐，如確定只是吸入污染物而檢到陽性，對社區威脅就大為減少。

他續指，是次事件發現檢疫酒店或可致社區爆發情況，應著眼如何就酒店消毒清潔加緊監察及緊遵指引，以減低播疫風險。

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記者：陳正怡