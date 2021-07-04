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【行山失蹤】42歲女子黃煒琳疑於古洞水塘行山失蹤　飛行服務隊正進行搜索

社會 18:13 2021/07/04

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黃煒琳疑於獨自到古洞水塘及麒麟山行山後失蹤。（網上圖片）

再有行山人士疑似失蹤！網上流傳一訊息，指一名42歲女子黃煒琳，昨日離開家後，獨自到古洞水塘及麒麟山行山，隨後失蹤，希望透過有關訊息讓市民留意。警方表示，今日下午2時許及4時許分別接獲黃煒琳的母親及男朋友報案，指黃昨日離開家後到古洞水塘行山，隨後失蹤，飛行服務隊現正進行搜索。

訊息提到，黃煒琳的父母指她於昨日中午約12時出門，出門前曾表示會回家吃晚飯，至晚上9時仍未見黃的出現，而打電話予黃亦沒有人接聽。 黃煒琳身高約約1.61米，中等身形，中短啡色髮。

有關的訊息如下：

[尋人啟事]
各位，我家姐在3/7(星期六）離開屋企行山失蹤。

我現居在澳洲，經家姐好友通知我家姐尋日獨自一人去古洞水塘及麒麟山行山。

我家人剛到警局報案 但未知警方會有咩野行動

出依個post希望知道我家姐消息或有行山嘅朋友見過佢可以立即同我地聯絡

姓名：黃煒琳 Vivian Wong
年齡：42歲
身高：約161cm, 中等身形
髪型：中短啡色髮 （約到肩）
估計最後衣著：YPL legging、黑色背囊、reebok 行山鞋
最後上線時間：1:29 pm 
最後接觸時間：父母見家姐於7月3日中午12:00點左右出門 出門時佢交低行山後會回家食晚飯 但到9:00爸爸見家姐都未返屋企就開始打電話俾家姐但冇人接聽 

感謝大家幫忙，如有任何消息請即時致電本人Wellton 黃小姐 
+61 430325632 或 Billy 9250 8868

麻煩大家可以幫手share！

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責任編輯：郭詩詩

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