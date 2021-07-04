【香港好去處】中環夏誌今展出莫奈「維港・日出」巨型壁畫　免費入場冀港人走出疫境

▲ 「維港・日出」巨型壁畫。（陳靜儀攝）

現正於中環海濱活動空間舉行之《SummerFest中環夏誌》，其常駐節目之一《莫奈花園》今（4日）舉行「維港・日出」巨型壁畫收筆禮。香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里及平等機會委員會主席朱敏健擔任嘉賓。



會場內展示橫80尺、高6尺的「維港・日出」巨型壁畫，由香港展能藝術會ADAM藝全人旗下11位展能藝術家，與9位本地年輕藝術家，一同由6月26日至7月3日一連8天，在中環海濱活動空間即場合作繪製。

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一年一度的《SummerFest 中環夏誌》於6月26日至8月6日在中環海濱活動空間舉行。這項長達個多月的大型暑期節目，以「#放假#放空#放電」為主題，在這片位於中環核心的戶外場地，舉行逾25項各式活動，免費入場，估計會吸引10萬人次参加。有見香港近日疫情受控，主辦單位預計活動對港人具吸引力，年輕人以至一家大小可走出疫境，重拾生活情趣。



另外，平機會主席朱敏健今日出席「中環夏誌」活動時表示，平機會正草擬性小眾建議報告予立法會，會在今年內向持份者諮詢，期望明年歸納意見交政府審議。他指，現時社會缺乏共同法理基礎，「性小眾議題在香港傾了20年仍毫無進展，連一條法例都未立」，故相信要推行審議的前路漫長 。

▲ 朱敏健。（陳靜儀攝）

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記者：洪芷晴