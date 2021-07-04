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【刀傷警員】蕭澤頤稱絕不容許美化兇徒　強調違反道德倫理

政治 19:08 2021/07/04

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蕭澤頤批評，美化行兇者是違反道德及人性的行為。（林宇翔攝）

銅鑼灣七一當日發生刀傷警員事件，疑兇事後自插胸口不治。警務處處長蕭澤頤表示，事後有多人美化及英雄化事件，批評是違反道德及人性的行為，絕不容許任何人追悼或嘗試美化行兇者。

蕭澤頤指，在案發現場追悼行兇者，有可能煽動他人分化社會和仇警，影響公共安全及秩序，若社會不希望香港充斥仇恨、不希望下一代人一有不滿就向他人施襲，都應走出來譴責有關行為，包括傳媒。

他又指，相關案件已交由國安處接手，作全方位調查，因為任何恐怖活動都受港區國安法監管，警方會調查是否有同黨、背後有人煽動等，不排除未來會有更多人被捕。對於案件發生後，網上有人煽動襲警、向警察建築物縱火以及殺警等行為，他強調都是嚴重行為，警方必定會果斷執法。

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記者：尹櫻霖

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