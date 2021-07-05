【中醫戒煙】博愛醫院中醫針灸戒煙6次治療成功率27%　毋須服藥針灸助寧神安心

▲ 博愛醫院一級醫師鄧欣恩表示，每人體質不同，戒煙針灸療效亦不盡相同，有人完成首次治療後，「聞到香煙便會反胃」。（蘇文軒攝）

博愛醫院於2010年起，與衞生署合作開展「中醫針灸戒煙計劃」，累積為超過1.3萬名吸煙者提供超過12萬人次的免費中醫戒煙服務，以針灸配合耳穴及專業輔導協助戒煙，毋須服藥。而有逾千名吸煙者參與的戒煙結果顯示，經6次穴位治療後，成功戒煙率為27%，較以一般輔助治療的成功率高約20個百分點；有參加者稱針灸戒煙比一般西醫戒煙治療更有效。

博愛醫院中醫戒煙服務拓展至46間流動及固定中醫診所，覆蓋港九新界超過170個地點。療程以針灸為主，主要讓吸煙者宣通肺氣、鎮靜安神，改善戒煙初期因身體對尼古丁依賴而產生的不適感，如頭暈、腸胃問題、情緒不穩等，再配合穴位及耳穴按摩以加強療效；並透過中醫師為戒煙者作面談輔導，了解其戒煙狀況，從而鞏固療效。

博愛醫院一級醫師鄧欣恩表示，基本針灸戒煙療程一般會包括6次針灸治療，戒煙初期感到不適等都是退癮徵狀，藉針灸刺激穴位，從而紓緩戒煙時的退癮徵狀。針灸的8個穴位包括百會、印堂、內關、列缺、合谷、足三里、三陰交、太衝，主要有寧神安心、護肺之效。她強調，每人體質不同，針灸療效不盡相同，有人完成首次治療後，「聞到香煙便會反胃」。

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一級醫師何蕙均補充，採集2018年4月至2019年3月參與針灸戒煙計劃之數據，結果顯示參與計劃的1,046人之中，完成「基本針灸戒煙療程」後26周的戒煙成功率為27.4%、52周為27.6%，而有研究指，未使用輔助治療而戒煙的人士，一般成功率只有5至8%，反映針灸治療有其成效；即使未能成功戒煙，不少人在療程後吸煙量亦減少一半。

現年33歲的馬先生吸煙十多年，自覺吸煙影響健康而決心戒煙，曾試過西醫的尼古丁替代療法，但因本身吸煙不多，他感覺療法讓他「吸入尼古丁好似仲多」；而中醫療法不用服藥，即使之後曾一度復吸，但再次針灸後已能戒煙。

家庭主婦李女士則有5年煙癮，最高峰1天吸2包煙，後來因家人反對而戒煙：「子女覺得臭，叫我入廚房開抽油煙機食。」參加計劃後讓她減少煙癮，又自行去汗蒸「排毒」，最終成功戒煙。

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記者：蘇文軒