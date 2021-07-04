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【新冠疫苗】今日再有逾5.2萬人接種疫苗　昨日6人接種後不適送院1人需留醫

社會 22:04 2021/07/04

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市民到中央圖書館疫苗接種中心排隊接種新冠疫苗。（陳靜儀攝）

本港新冠疫苗接種計劃踏入第129日，截至今日(4日)下午8時，共有52,905人接種疫苗，較昨日61,723人接種稍為回落，當中約26,800人屬首劑接種，包括約2萬人接種復必泰，累計至今已接種3,961,700劑疫苗，有237萬人已接種首劑疫苗。同日亦有約30,000人預約時間接種，有2.5萬人預約接種復必泰。

截至今日零時零分，過去24小時共有6宗由社區疫苗接種中心送院的個案，涉因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中2人已經出院、一人留院觀察，有2人不遵從醫生勸告自行出院，及1人未經診症自行離開醫院。

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責任編輯：陳正怡

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