【強制檢測】政府明於大埔逸雅苑增設流動採樣站　社區檢測中心未來一周尚餘約85%預約名額

▲ 政府明日會在大埔逸雅苑A座（逸榮閣）對出空地增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供免費服務。(經濟日報資料圖片)

因應與變異病毒株確診本地個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須於衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12及19日進行強制檢測，與大埔運頭塘邨運亨樓相關的指明人士，須於明日（7月5日）進行強制檢測。政府明日會在大埔逸雅苑A座（逸榮閣）對出空地增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供免費服務。



全港社區檢測中心為市民提供檢測服務，包括為須接受強制檢測的人士提供免費服務。中心會優先為已預約的市民提供服務。截至今日（4日）下午6時，社區檢測中心於明日尚餘約24,000個預約名額，未來一周及兩周分別尚餘約85%及約91%預約名額。市民亦可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。

位於九龍佐治五世紀念公園、旺角麥花臣遊樂場、油麻地鴉打街臨時遊樂場及尖沙咀漢口道的流動採樣站會延長服務日期至7月11日（星期日）。九龍佐治五世紀念公園及尖沙咀漢口道的流動採樣站由明日起只開放予須接受強制檢測的人士（包括餐飲業務員工及第599F章的表列處所員工）進行檢測。如天文台已發出三號強風信號或紅色暴雨警告信號，位於室外的流動採樣站將會關閉。在八號或以上烈風或暴風信號，或黑色暴雨警告信號發出期間，則所有流動採樣站連同社區檢測中心均會關閉。



連同18間社區檢測中心，全港各區於明日合共有33個社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務，檢測量足以應付需求。各區向公眾提供免費2019冠狀病毒病核酸檢測服務的流動採樣站的開放日期及服務時間載於附件。須接受強制檢測的人士，以及持「安心出行」潛在感染通知，或收到衞生防護中心電話短訊通知提醒盡快進行檢測的人士，可於社區檢測中心或流動採樣站（如服務對象適用）接受免費檢測。

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責任編輯：洪芷晴