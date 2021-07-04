電影《1921》辦首映禮　林鄭月娥冀中港電影界帶來富教育意義作品

▲ 慶祝共產黨成立一百周年的電影《1921》今舉行首映禮。（林宇翔攝）

慶祝共產黨成立一百周年的電影《1921》今舉行首映禮，有份出席的特首林鄭月娥表示，要說好中國和香港故事，社會需要更多高質素並具創意的文化藝術載體，期望內地及香港從事電影等創意產業人士，能為社會帶來富有教育意義及正能量的作品。

她又希望，入場觀賞的觀眾，特別是青年人，都能汲取戲中青年奮勇向前、民族自尊自強的精神力量。

除了林鄭月娥，還有多名政商界名人出席首映禮，包括全國政協副主席董建華及梁振英、3名司長、11名局長、中聯辦副主任譚鐵牛等。

今次首映是為經民聯籌募發展經費。經民聯監事會主席林建岳指出，《1921》在港區國安法的實施，以及完善選舉制度下的背景公映，有助社會了解國家的執政黨，以及令香港更好地融入國家發展大局。經民聯主席盧偉國則形容，當前香港面對重重挑戰，希望社會和年輕人能從電影中得到啟發，融入國家發展大局。

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記者︰尹櫻霖