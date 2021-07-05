【法律論壇】林鄭月娥斥外國政客詆毀國安法　強調將繼續深化維護國安工作

▲ 特首林鄭月娥出席律政司主辦的法律論壇。（資料圖片）

港區國安法實施一周年，特首林鄭月娥表示，國安法發揮定海神針的效果無可置疑，一系列數字反映投資者不但不因港區國安法而對香港卻步，而是對香港市場更加有興趣，對香港的金融前景更加有信心。她強調，未來特區政府會繼續強化、深化維護國家安全的工作。

林鄭月娥今出席律政司主辦的港區國安法法律論壇「國安家好」，並致歡迎辭。林鄭月娥指出，國安法的實施，不單是應對2019年的修理風波，更是從根本上堅持和完善一國兩制的制度體系，確保一國兩制行穩致遠。

她批評，有別有用心的外國政客和媒體抹黑、詆毀國安法，包括會破壞法治、弱化香港營商環境等，但一系列數據說明，這些指控是站不住腳的。她重申，國安法對大部分市民的人權、自由絲毫不受影響，以新聞自由為例，根據政府新聞處的新聞發佈系統，目前在系統登記的本地、海外、及網上媒體分別有93、69、39間，比去年有增無減，指普羅市民和傳媒每天都在行使監督的權利，以及批評特區政府施政的自由，而海外媒體不斷發放國安法訊息，訪問不同立場人士，沒有受到半年阻撓。她指出，過去一年，公眾集會未能舉行，是因為疫情的關係，認為任何人都不應因此借題發揮。

林鄭月娥續指，過去一年，本港的新股集資額超過5000億港元，比上一年增加逾5成；聯繫匯率制度一如既往，運作良好；港元市場在2020年錄得的資金凈流入，僅是去年國安法實施後的7月至10月份，流入港元體系的資金超過3000億元，而本港銀行體系的總存款額，亦比去年增加5%，一系列數字反映投資者不但不會因為港區國安法而對香港卻步，而是對香港市場更加有興趣，對香港的金融前景更加有信心。林鄭月娥又指，外資對國安法的疑慮已不斷減退，改為關注大灣區發展、十四五規劃，以及及何時可以通關。

她說，提到香港的獨特優勢，往往放在最優先的是法治社會，而支撐法治社會的，除了清晰、明確的法律，堅實的法律機關，不受干預的檢控權，獨立的司法權外，更加需要市民有守法意識。

林鄭表示，未來特區政府會繼續強化、深化維護國家安全的工作，會以總體國家安全觀的概念，推進香港維護國家安全工作，確保全面理解、全力推進及全方位實踐，涵蓋特區不同的政策範疇，包括政治、文化、金融、公共衛生等，亦會繼續動員全社會參與，切實提高香港市民的國安意識。

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記者：林曉君