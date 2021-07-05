【法律論壇】鄭雁雄：維護國安與政治中立無關　陳冬：全面落實國安法仍任重道遠

▲ 鄭雁雄指出，維護國安是特區政府每一名管治、司法及執法人員的職責。（短片截圖）

律政司主辦的港區國安法法律論壇上，國家安全公署署長鄭雁雄指出，維護國安是特區政府每一名管治、司法及執法人員的職責，與政治中立無關，與維護司法制度不矛盾，與維護香港的法治精神、公眾利益一致，任何人沒有任何借口不作為、亂作為。

鄭雁雄指出，2019年的修例風波讓國家主權、安全、發展利益面對威脅，香港根本利益面臨嚴重破壞，強調這不是民主思潮、自治呼聲、言論自由，而是徹頭徹尾的顛覆政權、侵犯主權，又批評黑暴行為是毫無人道的反社會犯罪，對此，不能抱有任何幻想，唯有鬥爭、法辦，別無他法。

鄭雁雄續指，習近平提出愛國者治港，為推動一國兩制行穩致遠，保持香港繁榮穩定指明了方向，強調不是任何人都可掌權治港，不能所託非人。他又批評，美國和西方試圖在香港搞顏色革命，搞分裂或搞垮香港，必須堅決防止，在這個問題上，不能犯下戰略性錯誤。

▲ 中聯辦副主任陳冬出席港區國安法法律論壇。（視頻截圖）

中聯辦副主任陳冬在論壇上表示，港區國安法的實施，補齊了特區維護國安工作的制度短板。他引述國家主席習近平強調，要始終將安全作為發展的首要前提。

陳冬指出，反中亂港勢力還未完全清除，個別極端份子仍一意孤行，甚至製造孤狼式恐襲，他批評一些別有用心的人，明目張膽支持及美化暴力行為，有團體及個人披著法律專業的外衣，從事亂港活動；加上外國勢力肆意妄為，干擾香港事務，說明全面落實港區國安法是任重道遠，仍有許多工作要做，他強調，中聯辦堅定支持特區政權機構嚴正執法，堅決捍衛國家安全，維護社會大局穩定。

陳冬表示，期望社會各界珍惜目前來之不易的局面，共同維持國家主權、安全和發展利益，保持香港長期繁榮穩定。

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記者：林曉君