【法律論壇】法工委副主任張勇促港府儘早完成基本法23條立法

▲ 人大常委法工委副主任張勇。（資料圖片）

人大常委法工委副主任張勇表示，港區國安法實施一年來，迅速扭轉了修例風波導致的動盪不安的社會政治局勢。他認為，在香港特區維護國安，需進一步深刻理解和全面落實全國人大5.28決定，包括特區應儘早完成基本法規定的維護國家安全立法等。

張勇在港區國安法法律論壇上發表主題講話，他指出，5.28決定第6條，授權全國人大常委會就建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，制定相關法律。該授權有3層含義，包括（1）常委會可制定任何相關法律，包括但不限於港區國安法；（2）立法範圍，是要切實防範、制止和懲治任何嚴重危害國安的行為，包括但不限於港區國安法列明禁止的4類犯罪，即常委會可根據實際需要，通過制定或修改法律，進一步禁止禁止嚴重危害國安的犯罪；（3）明確常委會相關法律在香港實施的方式。

張勇續指，港區國安法規定的4類危害國安的犯罪，顯然不足以涵蓋在香港可能發生的危害國安行為及活動。他指，國家刑法規定11類危害國安的罪行，而《基本法》第23條亦明確禁止7類危害國安的行為及活動。張勇認為，在香港形成一整套維護國安的法律制度，需要港區國安法要與香港本地法律及制度有效銜接、互相補充，應盡早完成《基本法》規定維護國家安全的立法，形容這是全國人大5.28決定提出的明確要求，亦是香港特區的憲制責任。

鄧中華：港區國安法是匡正去邪之法

港澳辦副主任鄧中華形容，港區國安法是匡正去邪、固本強基之法。鄧中華指，中央沒有將國家安全法或刑法直接列入基本法附件三，適用於香港特區，而是專門制定港區國安法，並在立法過程中，廣泛聽取香港特區政府和社會各界的意見，在法律概念、用詞用語和立法方式已儘量體現香港普通法的特色，體現了港區國安貫徹一國兩制的原則。

鄧中華續指，港區國安法並無涵蓋香港維護國家安全的所有方面，因此，需要將其納入特區法律體系中，與特區其他相關的法律相互配合，一起執行。他認為，只有準確認識和把握港區國安法和香港本地法律的關係，才能全面準確實施港區國安法。

他又指出，國安法沒有作出具體規定，但提出了原則性要求的，要通過本地法律予以落實。他說，國安法在規定刑事罪行和處罰的同時，也對香港特區加強學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全監管，以及開展國安教育工作，提出了原則性要求，這些需要特區通過制定相應的法律，或修訂已有法律加以落實。

最高人民法院副院長：港區國安法解釋權只屬常委會

最高人民法院副院長楊萬明則強調，港區國安法的解釋權屬於全國人大常委會，其他任何機關都無權解釋，如司法機關要進一步明確法律規定的具體含義，或出現新情況，應請求全國人大常委會作出立法解釋。

楊萬明在港區國安法法律論壇上表示，落實國安法是內地和香港司法機關共同責任。他指，本港司法機關處理絕大多數國安法案件，駐港國安公署和國家有關機關，僅在特定情況下對極少數案件行使管轄權，此舉是對特區高度自治的尊重及和信任，同時體現中央管治權，目的是為香港維護國家安全守住底線。

楊萬明續指，在實施國安法時，兩地司法機關都需要在各自的法律體系中結合相關法律進行理解和實用，不能出現太大的差異，因此需要不斷互相交流。

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記者：林曉君