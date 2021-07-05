【兩台大戰】ViuTV辦運動會撼TVB　鄧麗欣領軍MIRROR+ERROR對戰

東京奧運會將於7月23日開幕，TVB動員逾百藝員參與的《明星運動會》在昨晚（7月4日）播出第1集，同時亦在昨日召集一眾《聲夢傳奇》學員拍攝TVB版的今屆奧運主題曲《奪金》的MV。

至於ViuTV方面，除安排由鎮台王牌MIRROR唱奧運主題曲外，似乎一直未有其他行動。不過近日有報道指，ViuTV方面不敢怠慢，已決定搞排球賽，並由《男排女將》鄧麗欣（Stephy）任教練與MIRROR和ERROR齊打排球。

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▲ MIRROR早前由歐國杯開始造勢。

Stephy打排球

事實Stephy與ViuTV一直合作愉快，而且她一直喜歡MIRROR這班後輩，之前她參與《調教你MIRROR》拍攝，大家見面即熱情互抱，所以Stephy今次爽快答應。

除了排球賽外，有指ViuTV有意邀阮小儀辦男女混合泳賽，屆時有MIRROR和ERROR參與外，並有沈殷怡、練美娟等ViuTV女參賽。據悉，ViuTV運動會節目將於8月推出。

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