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【颱風逼港】今晚至明早考慮掛一號戒備信號　天文台料明日起驟雨增多

社會 10:00 2021/07/05

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今晚或明早考慮掛一號戒備信號，天文台料明日起驟雨增多。

今晚至明早或出現颱風。天文台今（5日）指，現時位於呂宋以東的熱帶氣旋會在今日橫過呂宋海峽，隨後大致移向廣東東部沿岸至福建一帶。但其環流細小，對珠江口天氣影響不大。而位於南海中部的低壓區會在未來一兩天有所發展，移向海南島至雷州半島一帶。天文台會視乎其發展在今晚至明早考慮發出一號戒備信號，預料明日及星期三廣東沿岸驟雨增多。

此外，位於呂宋以東的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在上午10時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北約640公里，預料向西北移動，時速約30公里，橫過呂宋海峽。同時，一個低壓區正影響南海中部。

本港地區今日天氣預測，有幾陣驟雨，部分時間有陽光，下午酷熱，吹和緩偏東風。展望，明日及星期三驟雨增多，本周後期天色逐漸好轉。

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記者：陳麗娜

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