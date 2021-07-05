【無品租客】$2200租3房2廳單位給好友夫婦　業主10年後收樓嬲爆：髒亂似鬼屋

▲ 業主租給友人的房子，髒亂得像鬼屋。

租屋給熟人，收取友誼價，卻換來無情對待。有台灣業主把一個3房2廳的單位，以超低價租給一對公務員夫婦朋友，而且沒有收取押金。然而，這對夫婦10年後退租，她上去收樓卻發現整間屋髒亂殘舊得像鬼屋，嬲爆在社交媒體發文，「這還能住人嗎?」

有台灣女網民近日在facebook群組「爆怨2公社」發文，她表示要抱怨她的租客。她表示，自己住在北部，在南部有一個3房2廳的單位、更包車位，因為認識一對在南部工作的公務員夫婦，基於信任就把房子租給他們，不但免收押金，更以超低租金租出，最初每月只收5600新台幣（約1550港元），近年才加至8000新台幣（約2200港元）。

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友人夫婦一租就是10年，直至最近解約，夫婦把房子的鑰匙寄給她，她就在日前南下收樓檢查房子，沒想到一開門當場呆掉。

原本乾淨的房子變得非常骯髒。從其上載的照片可見，廚房的磁磚、抽油煙機滿是油污，水龍頭都生鏽，廁所馬桶發黑、洗手盆也是充滿污垢，天花板嚴重發霉，浴缸亦有阻塞，令她險些暈倒。

傳說中的鬼屋出現……暈倒啦……這還能住人嗎？

女網民嬲爆，她指出，這對公務員夫婦還是在環保局和衛生局工作，令她感到非常諷刺。帖文引來不少網民熱論，紛紛直呼「太噁心了吧」、「別糟蹋別人的房子」。有網民亦表示，租給朋友反而更危險，隨時被利用了信任，但也有人認為，只是髒了一點，但沒有被破壞，而且穩定租了10年，不算大問題，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳