香港擁有2000多公里道路，車輛數目接近80萬部，使用率之高位居世界前列。 每一天在道路上發生不同形式的交通意外，大多數牽涉人為疏忽，意外中的傷者往往是長者，包括沒有遵照交通燈號的指示橫過馬路。

有人說，其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。路多了自然需得規管才能有效避免意外的發生。人生亦然，自娘胎出生後，選擇的方向就像汽車的軚盤一樣，自然把你送到不同的目的地。

人許多時像車輛一樣，需要定時打理及保養， 保養得宜的古董車，功夫絕不簡單，即使有零件也不是人人懂得維修，車輛還能在路上趴趴走，除了引人測目拍照外，對車主來說還蘊藏著一份感情和驕傲。

每個人成長的過程不一樣，體質狀況也截然不同，但所共享的地球資源沒有差異，包括空氣、時間的運用等，很多人窮一生追求家財萬貫，人閱歷多了，經過求學、戀愛、工作及婚姻的洗禮，當需要作出任何計劃時，最大的本錢是自身的健康，道理也像地基一樣，沒有穩健的地基，不能細味人生中的甜酸苦辣 ，沒有健康 ，就像魚兒跳上了馬路一樣，祗好掙扎尋求附近的排水渠，有了健康便有了選擇，健康永遠是財富的敲磚門。

健康的道路沒有街燈 ，在那裡永不會碰上其他車輛，這條路一直在我們的身邊，就像游泳一樣，才發覺呼吸的重要性。健康的道路沒有路牌指示，也沒有速度限制，不需要駕駛執照， 沒有年齡的限制 ，也不會遇上不小心的司機，世上的道路難免會遇上不可預測的意外，也許是車輛故障，或遇上惡劣天氣，盲目逞強的態度和用紙包著無情火的結果一樣，後果不堪設想。遇上困難時，要懂得選擇及停頓，人是需要自己的空間思考，恰當的停頓位可以讓自己冷靜一下，作出更佳的選擇。同樣，當毛病向你表白時，不妨讓醫生了解下它的性格和背景，和感情關係一樣是沒有勉強的， 聽從醫生的專業意見，和毛病分手吧 ！因此， 我們要學習在那一個時候停頓 ，培養良好的飲食生活習慣是拒絕毛病成為小三最好的基建設施，開拓自己健康的道路近在咫尺，需要智慧及正確心態扶持才可恆久永遠。

健康人生路並不飄渺，但肯定比水中撈月容易得多。政府道路安全有一句口號，『路上零意外，香港人人愛』，事實上健康之路亦然。

秋葵



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