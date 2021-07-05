【紅蟲出沒】紅蝽侵襲新界北及西九龍　食環署：接觸昆蟲黏液可致嚴重過敏

▲ 不慎接觸紅蝽的黏液，有機會出現嚴重過敏反應。

最近市民發現新界北及西九龍多處，例如上水、元朗，均出現一種紅色的昆蟲，引發關注。有北區區議員指，這種昆蟲名為「紅蝽」，有街坊反映牠們「連群結隊出現，遠看像是花蕊，近看才知道是昆蟲」。食環署回覆指，接觸到該昆蟲的黏液，可能出現嚴重過敏反應。

北區區議員蔣旻正在facebook專頁發文表示，有街坊反映近日在上水圍、翠麗花園、鳳南路一帶，發現一種「色彩鮮豔的紅色昆蟲」，「一度以為是紅火蟻」。他表示，經了解後，得知此為「赤星椿象」（又名「紅蝽」），以往在8月才會看到，每次最多3、4隻，惟今年在6月已出沒，每次也30至40隻一起出現。他提醒街坊，勿讓小孩在草叢玩樂時誤觸紅蝽。

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元朗區議員陳樹暉亦在其facebook專頁表示，不少街坊在區內見到大量紅蝽。他引述熟悉昆蟲的人士指，紅蝽的黏液有機會灼傷皮膚，叮囑大家勿胡亂觸碰。紅蝽原本在7至8月出沒，估計因氣候變化，令牠們提早開始活躍。

食環署：紅蝽黏液可致嚴重過敏

食物環境署衞生回覆指，經徵詢署方的防治蟲鼠事務諮詢組意見後，認為涉事的昆蟲是「離斑棉紅蝽/赤星蝽象」的昆蟲，主要被視為農作物的害蟲，尤其影響棉花屬植物，但未有證據顯示它有礙公眾衞生。

署方建議，市民如不慎接觸到該昆蟲的黏液，應立即用水清洗。敏感性皮膚或身體健康狀況較差的人士接觸到黏液，有機會出現嚴重過敏反應，應立即求醫。

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責任編輯：羅嘉欣