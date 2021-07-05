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港版《大叔的愛》大受歡迎　黃Viu限時免費上架日劇版

娛樂 10:40 2021/07/05

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日劇版《大叔的愛》

呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和黃德斌主演的《大叔的愛》大熱，眾所周知，此香港首齣BL劇是改編自同名人氣日劇。

因為港版大熱，所以「黃Viu煲劇平台」把日劇《大叔的愛》雙語版、《大叔的愛-in the sky-》上架，大家可以比較兩個版本《大叔的愛》。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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