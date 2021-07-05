港版《大叔的愛》大受歡迎 黃Viu限時免費上架日劇版 娛樂 10:40 2021/07/05 分享： 熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 日劇版《大叔的愛》 呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和黃德斌主演的《大叔的愛》大熱，眾所周知，此香港首齣BL劇是改編自同名人氣日劇。 因為港版大熱，所以「黃Viu煲劇平台」把日劇《大叔的愛》雙語版、《大叔的愛-in the sky-》上架，大家可以比較兩個版本《大叔的愛》。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【大叔的愛x調教你MIRROR】盧瀚霆為夢想放棄讀大學 Anson Lo曾為郭富城伴舞 12:32 2021/07/02 【大叔的愛x調教你MIRROR】盧瀚霆為夢想放棄讀大學 Anson Lo曾為郭富城伴舞 【媽媽煲劇】阿媽沉迷睇《大叔的愛》女友齊撐BL劇 港男質疑︰真係正常咩？ 15:12 2021/07/01 【媽媽煲劇】阿媽沉迷睇《大叔的愛》女友齊撐BL劇 港男質疑︰真係正常咩？ 【大叔的愛】黃德斌曾未能抽離角色患抑鬱 感恩獲太太扶持走出低谷 17:28 2021/07/02 【大叔的愛】黃德斌曾未能抽離角色患抑鬱 感恩獲太太扶持走出低谷 你可能感興趣 【大叔的愛x調教你MIRROR】盧瀚霆為夢想放棄讀大學 Anson Lo曾為郭富城伴舞 12:32 2021/07/02 【大叔的愛x調教你MIRROR】盧瀚霆為夢想放棄讀大學 Anson Lo曾為郭富城伴舞 【媽媽煲劇】阿媽沉迷睇《大叔的愛》女友齊撐BL劇 港男質疑︰真係正常咩？ 15:12 2021/07/01 【媽媽煲劇】阿媽沉迷睇《大叔的愛》女友齊撐BL劇 港男質疑︰真係正常咩？ 【大叔的愛】黃德斌曾未能抽離角色患抑鬱 感恩獲太太扶持走出低谷 17:28 2021/07/02 【大叔的愛】黃德斌曾未能抽離角色患抑鬱 感恩獲太太扶持走出低谷 網絡熱話 日本 電視劇 大叔的愛 ViuTV