港版《大叔的愛》大受歡迎　黃Viu限時免費上架日劇版

▲ 日劇版《大叔的愛》

呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和黃德斌主演的《大叔的愛》大熱，眾所周知，此香港首齣BL劇是改編自同名人氣日劇。

因為港版大熱，所以「黃Viu煲劇平台」把日劇《大叔的愛》雙語版、《大叔的愛-in the sky-》上架，大家可以比較兩個版本《大叔的愛》。

