【全民造星】人氣男團MIRROR導致婚姻破裂？　鏡粉老公開群連結苦主齊訴苦

▲ 有鏡粉的另一半開設群組表示MIRROR影響力甚大。

由ViuTV節目《全民造星》被選中的參賽者組成的男團MIRROR，人氣愈來愈高，成功吸納不同年齡層的鏡粉，令香港娛樂圈再現生機。可是，同時亦令一眾鏡粉的另一半十分擔心地位受影響。

近年，不少網民開設食物、地區等各種關注組，讓一班志同道合的網民可集中討論相關話題。網民有見及此，一眾受MIRROR所害的「苦主」，開設名為「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，隨即吸引一眾「受害人」入群齊齊吐苦水。

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▲ （IG截圖）

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鏡粉老公開設群組訴苦

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」的管理員於前日（7月3日）開設群組，並寫道：

有一日 我老婆愛上Mirror

之後 我就日日都係屋企聽到姜濤把聲

見到Anson Lo個樣

下刪一千字….

但係，我唔憎Mirror

我只係覺得各位男士需要一個group

盡訴心中情

群組於短短3日內已有逾6萬網民（截自7月5日上午11時）加入，可見MIRROR的影響力十分強大。

緊貼潮流的MIRROR經理人花姐也有加入群組，並謂：「其實d老公們男朋友們好可愛，睇d post睇到唔捨得瞓。」

事實一眾「苦主」的投訴十分「精彩」：

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苦主踴躍投稿

網民紛紛踴躍投稿，有網民指：「我老婆𠵱家叫我做168。」、「啱啱同我老婆講，我7/7 開會唔返屋企食飯…佢秒回我，無問題，7/7 Anson Lo 生日。」、「我老婆一路睇大叔的愛男友視角一路好嗲咁講係呀好痛整親呀，可以點做好？」

也有網民將《ERROR大冒險》的內容截圖，為其他苦主提供情敵的資訊，並表示：「我都知各位各位老公/男朋友對你哋嘅情敵未係好認識，所以我哋有個精讀班同埋口訣。大家記熟佢，考試會考。」

同場加映：梁祖堯、MIRROR專訪