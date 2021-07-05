【導演代言】《ERROR自肥企画》爆紅格仔導演個人自肥企画　劉諾衡升呢成本地時裝品牌代言人

▲ 《ERROR自肥企画》的格仔導演兼「無制限OT編集団」主腦劉諾衡（Mike），早前接拍Columbia廣告外，緊接本地時裝品牌LAHK supply亦找他當上代言人。

最近因為節目《ERROR自肥企画》而爆紅的ERROR，廣告不斷，就連幕後工作人員亦得到眷顧，除了Agnet L外，格仔導演兼「無制限OT編集団」主腦劉諾衡（Mike），亦同時爆紅，早前接拍Columbia廣告外，緊接本地時裝品牌LAHK supply亦找他當上代言人。

在6月份Mike導接拍廣告時，當時已經有不少網民留言，希望下一個品牌可以叫這位身材健碩的導演能夠赤膊上陣，不要浪費他努力健身的成果。

果然，還不到一個月，格仔Mike導的fans有福了，本地板仔時裝品牌LAHK supply除了找他作為代言人外，先後亦為他拍攝了多個造型照，當中不乏大家期待中的露出健美身型的照片，兼且還附加上個人訪問，讓我們更了解這位只有26歲的Mike導的思想。

▲ Mike導成功自肥企画。（圖片由品牌提供）

原來，格仔Mike導的理想是當上生態攝影師，不過，加入電視台工作，有機會拍攝綜藝節目，卻又是一個難得的機遇，Mike導認為，電視台的資源和各種機會，是給自己不同面向的嘗試，可以令自己的人生經驗更加豐富，Mike導更透露，除了綜藝節目外，他最近更很有野心地想拍攝劇集。

對於《ERROR 自肥企画》播出後，觀眾反應熱烈，Mike導自言，絕對在意料之外，他跟整個無制限OT編集団都很感謝所有支持我們的人， 因為，觀眾的支持和肯定，就是他們付出努力的成果。

不過，也因為節目受歡迎而感到壓力增加，Mike導指出，每一次創作，無論幕前幕後都投放百分百的心血，務求能夠原汁原味地呈現在觀眾眼前，但是，大家都知道，創意並不會源源不絕，這也是創作團隊最憂心的一環，是否能夠再次突破自己，拍出更新穎和與別不同的節目呢? 然而，Mike導本色，仍以大無畏精神去迎接種種挑戰，大家也在等著瞧。

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說到穿衣風格，Mike導自言偏好穿舒適的服裝，故多擇闊身剪裁，skater style是其中一種風格，他笑言，自己並不懂踩板。事實上，坊間很多街頭品牌，亦有推出類似服飾，因此，Mike導喜歡穿搭出屬於自己的風格而不隨波逐流，一如他製作節目的創意，創出一個不一樣的自己。

Mike導最令人印象深刻的，莫過於他一身紋身圖案。關於紋身，他表示並沒有特別想要表達的意義，紋身的圖案通常都是他喜歡的東西，例如喜歡的歌詞、動物，其中一個最滿意的是左臂上傳統日式風格的龍。原來，Mike導鍾情日本文化，這個紋身是他在日本找當地的紋身師紋的，亦是一個較為特別的體驗。

記者：何偉雄