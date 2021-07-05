【尋找家香情】曾介入倪震周慧敏戀情而成名　張茆嫁葉問徒孫近況曝光

▲ 曾戀上倪震的張茆已成人妻。

TVB節目《尋找家香情》每集訪問不同飄洋來港發展的異鄉人，昨晚一集邀請澳洲詠春大師Nima King任嘉賓，分享他紮根香港開設詠春學校的經歷，當中曝光了Nima的家庭生活，網民即發現Nima的KOL太太，原來便是當年曾介入倪震周慧敏戀情的而成名的張茆。

《尋找家香情》邀來葉問的外籍徒孫Nima King擔任嘉賓，分享他決心赴港拜師學藝，紮根香港開設詠春學校的經歷。

節目中提到Nima有位任網紅妻子，其實便是2008年跟倪震在街頭激拍，而被傳媒揭發倪震背女友周慧敏出軌，戀上當時仍是城大學生的張茆！

▲ 張茆現已是內地人氣網紅。

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曾介入周慧敏倪震戀情

當時倪震因偷食成全城焦點，亦受到不少指摘，而由海南島市來香港城市大學作交換生的張茆，亦因小三之名被鬧爆，最後更要發表聲明，指會檢討己過，專心學業。

而周慧敏最後選擇原諒倪震，二人隨即結婚，至今跟倪震感情穩定。

至於張茆完成學業後，繼續在港生活，並跟澳洲來港的Nima結婚，相夫教子，現是兩孩之母的張䒢，同時發展內地網紅事業，微博有不少粉絲。

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節目中Nima在家中受訪，張茆亦有現身，但未有提及其名字及經歷，而二人所住千呎大屋，據知是位於奥運站的帝峰‧皇殿，面積約為1400呎，市價約為3千萬，屬九龍區的豪宅物業。

丈夫Nima來港發揚詠春

來自澳洲的Nima自小迷上詠春，因機緣巧合下遇上到澳洲悉尼宣揚詠春文化的葉問入室弟子徐尚田師傅，被他的功架及詠春博大精深的學問深深吸引，更毅然跟徐師傅到香港學習詠春，自始結下了不解緣，最後更紮根香港開設詠春學校。

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至於太太張茆，Nima就講道：「我太太是個城市女孩，她喜歡香港的大都會感覺，還有繁華的感覺，她喜歡那種生活方式。而我就喜歡大自然，在這裡我們兩者兼得，我們的小孩也是兩者兼得。」他更即場示愛：「遇見我太太是我人生中最美好的事情之一。」’

同場加映：黎淑賢訪問