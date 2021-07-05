【STEM教學】暑假興趣班推介 學習兒童STEM編程課程3大好處

▲ STEM對小朋友思維發展有幫助。

隨著近年創新科技和網絡媒體的發展，STEM成為當下教育熱門話題和熱門職業，不止成年人，小孩也想學習STEM課程。政府近年更投入不少資源宣傳並發展STEM教育。雖然STEM、電腦編程（Coding）、電腦應用程式和電子科技看似複雜，但原來要趁年紀還輕，報讀兒童STEM課程，把握黃金時機，吸收知識、培養數理邏輯和建立興趣？

有很多小朋友喜歡打機，花不少時間在電子遊戲和網絡虛擬世界上，但家長角度往往擔心小孩會沉迷電子科技而不讀書，令成績變差。與其讓孩子被動地沉迷在網絡世界，倒不如讓小朋友自己編制屬於自己的互動性平台，從小孩子的興趣入手，使他們從玩樂的過程中學習，寄學習寓娱樂。

由APLUZA Academy推出的兒童STEM課程：編程Coding應用，使用了熱門的編程應用程式Scratch/ScratchJr，App Inventor，HTML 等作教材，教導小朋友建構自己的互動性遊戲。Scratch是一個針對小朋友而設的入門程式語言，適合年齡由6歲到12歲都可以讓小孩子發揮他們的創意、設計和表達能力。Scratch的介面以簡單、色彩繽紛的設計吸引小朋友，希望引起他們對設計遊戲和撰寫程式的興趣，創建專屬自己的互動程式。Scratch沒有一般程式編程程式那麼複雜、困難，是兒童都可以容易掌握的技能。

以上的互動小遊戲也是由一位參加了APLUZA Academy課程的小朋友所創建，她年紀只有8歲但卻已經可以憑一己之力編寫出屬於自己的互動程式遊戲，而且畫面豐富、色彩繽紛，絕對是小孩子也可以掌握到的簡易編程程式。

編程Coding簡單易上手

12歲的Murdoch參加了編程Coding的初階課程（Scratch），他起初很拘謹，只會跟著指導按步就班執行，不敢自己創作，但經過導師的指導後也能專心一意，跟隨自己的步伐和創意，創作出不同的電腦應用程式和各式各樣的互動遊戲。

在倒是輔導下，Murdoch以非常快的速度掌握了Scratch的用法，甚至轉而嘗試了較為高階的App inventor，以更多不同的功能和設定等創作出多樣化的電腦編程遊戲。

即使在摸索的迥程中，Murdoch或許會遇上困難如程式錯亂、無法執行指令等的問題，但只要經Anson的指點，再加上他自己的天分去逐步摸索，就能成功解決問題。Murdoch在成功後，面上亦流露出滿意的笑容，亦能培養出對編程Coding的興趣。

導師Anson指出，與其說希望小朋友學會使用編程Coding，他更期望小孩能在探索的過程中學會如何獨立思考並解決問題，同時發揮自己的創意和想像力，在網絡發達的時代找出自己喜歡的興趣，與時並進之餘亦可增強競爭力。

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學習兒童STEM編程課程（Coding）3大好處

到底為什麼兒童STEM教育成為大趨勢，要讓小朋友學習Coding電腦編程應用呢？原來小孩趁早學習STEM，有以下3種優勢使他們比其他同年甚至年長的小朋友更厲害：

培訓邏輯數理能力

編寫程式需要將不同程式碼編排、整理，使電腦程式可以流暢運行，在輪入、處理、演算及執行指令。編程途中，也許小朋友會面對突發性的問題令程式無法順利運行。在解決問題的過程中，小孩需要先發現問題、找出問題所在，再明白問題癥結所在，才可以成功處理解決編程Coding中的問題。

在這個過程中，多樣化的數據和指令處理可以訓練小朋友的邏輯思維及數理處理，因為小孩子需要慢慢逐步推論，才可以得出結論和辧法解決問題。編程Coding更可訓練小朋友同時處理不同事情的能力，亦可培訓解決困難的能力，逐步解決在編程中出突然出現、意想不到的問題。

激發獨特創意思維

編寫程式，其實就是讓小朋友自己建立、創造屬於自己的網站和電子應用程式。小孩子可以在編程Coding的過程中發揮才能和創意，創建屬於自己的獨特網站。很多兒童編程課程都是控制遊戲人物，可以同時訓練小朋友的空間創造能力，亦可以建立對空間立體感的認知。小孩在編程過程中就如身臨其景，可以在編程遊戲中盡情發揮自己的創意，建立獨一無二的電腦互動遊戲程式。

另外，小朋友亦可藉此建立對抽象、虛擬世界的認知，了解不同的電腦程式和語言。電腦程式和人不一樣，無法溝通，必需將抽象的概念具體化並表達、轉為明確、實際的指令，才可以讓程式順利運行。

提升數碼讀寫能力及競爭力

在編程Coding中，小朋友需要學習一堆電腦指令的排列組合，而這些編程組合往往是由數字、英文和符號組成。另外，從小培訓小朋友透過學習編寫程式建立電腦程式的思考方式Computational Thinking，可以提升小朋友對電子數據和英語的敏感度，令他們習慣閱讀這些不同指令的組合。



責任編輯：鄺嫻