【交通改道】尖沙咀西九文化區藝術廣場天橋工程　當區周六晚上9時起臨時改道

▲ 尖沙咀西九文化區藝術廣場天橋工程，當區周六晚上9時起臨時改道。（經濟日報資料圖片）

運輸署今日(5日)提醒市民，為配合西九文化區藝術廣場天橋的建造工程，尖沙咀本周六(10日)晚上約9時至周日(11日)上午約九時，介乎雅翔道高架路段及連翔道一段柯士甸道西高架路段會臨時封閉，禁止所有車輛駛入‧

期間亦會有臨時交通改道安排，包括沿柯士甸道西西行前往九龍站商住區的車輛，須改經地面迴旋處、柯士甸道西東行、連翔道北行、佐敦道西行及雅翔道高架路段南行；至於沿柯士甸道西西行前往旺角及大角咀的車輛，須改經地面迴旋處、柯士甸道西東行、連翔道北行及佐敦道西行。

署方稱，會於該處設置適當的改道標誌，指導駕駛人士，呼籲市民請預早計劃行程及預留足夠的交通時間以免延誤，並留意傳媒廣播或瀏覽運輸署「香港出行易」流動應用程式或網頁，獲取最新交通消息。

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責任編輯：陳正怡