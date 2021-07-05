《手捲煙》票房衝破600萬　林家棟現身謝票揭7分鐘混戰拍攝之謎

▲ 林家棟（左）與導演陳健朗現身戲院謝票。

昨晚（7月4日），《手捲煙》主角林家棟首次隨導演陳健朗現身謝票，在晚上到The ONE百老匯戲院出席映後分享與觀眾見面，同時更帶來好消息：《手捲煙》票房衝破600萬。



林家棟首先被問到除《手捲煙》外，他監製及編劇的《殺出個黃昏》與主演的《智齒》同樣入圍剛完結的意大利烏甸尼遠東電影節競賽部份，以不同身份參與不同題材的三部電影，今年都衝出香港得到好成續，他有何感受？

林家棟表示最遺憾是未能親身到海外出席影展。他續稱，感到很幸運，完成了三部電影都在海外獲好反應，《手捲煙》率先上映，令他希望另外兩部片能盡快在港上映，跟香港觀眾見面。

他說：「作為演員，能與不同電影人合作並擦出火花，令我最有成功感，因為表示我能夠與不同人合作拍戲，並不是只限於一個固定班底。幸運遇到不同導演俾機會我，劇本也就住我來發展，我要多謝他們，希望他們繼續發光，我才有得繼續演！」

導演陳健朗：根在香港

至於導演陳健朗憑首部執導作品《手捲煙》即勇奪遠東電影節「White Mulberry」 新導演獎，他分享獲獎心情稱：「繼續做好港產片！根在香港，電影創作也繼續以香港為本，希望讓觀眾感受到港產片的魅力。」

陳健朗同時揭露，《手捲煙》片名的字款經特別設計，首兩字「手捲」煙同時看來像「香港」煙。

因《手捲煙》正是一枝香港製造的煙，一部香港電影。所以希望大家會繼續支持港產片。陳健朗亦在現場借觀眾掌聲再次向不收片酬演出的林家棟致謝，因為如果林家棟計片酬的話，就根本拍不成《手捲煙》。

7分鐘混戰成焦點

現場觀眾亦踴躍提問，當中問片末長達7分鐘的混戰戲，導演為何選擇以一鏡到底的方式來拍攝，陳健朗解釋：「混亂的發生，有時不一定是第一身的感受，反而用第三者角度抽離地去看紛爭，會帶給觀眾另一種感受與情緒。」陳健朗亦坦承因預算有限，那一場戲不能拍很多跳接短促鏡頭。

林家棟補充：「以前大家睇動作戲，慣見是一連串跳接鏡頭，依賴剪接來包裝，去推進情緒；而戲中一鏡到底，可以讓觀眾看到整件事的格局。跳接鏡頭適合呈現動作場面的打鬥招式，但我們那場戲不是著重拳腳動作的花招，所以用另一種手法處理更好。」