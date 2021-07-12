【小學試題】小一中文搶分練習題答案　學習量詞擬聲詞運用

▲ 小一中文搶分練習題答案。

踏入7月，小學生快將放暑假，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意在期末考試的弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。

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以下為小一中文練習答案：

一.

1. 輛

2. 本

3. 個

4. 棵

5. 朵

6. 顆

7. 雙

8. 面

二.

1. 嗡嗡

2. 汪汪

3. 呱呱

4. 呼呼

5. 哈哈

6. 吱吱

三.

1. 形容詞

2. 動詞

3. 形容詞

4. 動詞

5. 名詞

6. 形容詞

四.

1. 新鮮的

2. 可愛的

3. 美味的

4. 專心地

5. 快樂地

五.

1. 天上掛着一道彎彎的彩虹。

2. 放學後，哥哥在家裏認真地做功課。

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