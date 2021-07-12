【小學試題】小一中文搶分練習題答案 學習量詞擬聲詞運用
中小學 00:00 2021/07/12
踏入7月，小學生快將放暑假，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意在期末考試的弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。
【前往下載練習工作紙】bit.ly/2X96KAZ
以下為小一中文練習答案：
一.
1. 輛
2. 本
3. 個
4. 棵
5. 朵
6. 顆
7. 雙
8. 面
二.
1. 嗡嗡
2. 汪汪
3. 呱呱
4. 呼呼
5. 哈哈
6. 吱吱
三.
1. 形容詞
2. 動詞
3. 形容詞
4. 動詞
5. 名詞
6. 形容詞
四.
1. 新鮮的
2. 可愛的
3. 美味的
4. 專心地
5. 快樂地
五.
1. 天上掛着一道彎彎的彩虹。
2. 放學後，哥哥在家裏認真地做功課。
TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T
【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick