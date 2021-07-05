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【5000元消費券】當局指多非用戶登記令「智方便」系統繁忙　資訊科技界人士倡分流申請

社會 11:33 2021/07/05

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當局指多非用戶登記令「智方便」系統繁忙，資訊科技界人士倡分流申請。(資料圖片)

5,000元電子消費券計劃昨起接受電子登記，市民透過當局「智方便」系統登記卻須輪候多時。當局解釋，許多無該系統帳戶的市民，須即時登記，令程式難以負荷；有資訊科技界人士指，政府應更改登記頁面設計，分流讓非用戶先申請系統帳戶，才登記領取消費券，令網頁排隊的人數減少。

財政預算案及稅務政策組主任王學玲在電台節目表示，原因是許多透過「智方便」登記的市民，並無該系統帳戶，須即時登記，昨日增加了4萬個新帳戶，較平日增加10多倍，令程式難以負荷。她續指，當局正研究如何改善，呼籲市民若使用「智方便」登記消費券，先申請相關帳戶，市民亦可使用另外兩種方法登記。

不少市民批評登記時「我不是機械人」認證複雜，王學玲指有關認證必須設置，是互聯網供應商Google防止網絡攻擊所設，但會研究減少問題的數量。她補充，當局會研究延長登記的輸入時間，及或加入粵語系統供視障人士登記。

資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，截至上星期約50萬市民登記了「智方便」，認為若當中10萬人使用「智方便」登記消費券已屬情況誇張，惟昨日高峰期時，多達30萬以上的人輪候進入系統，料當中很多輪候人士或沒有「智方便」帳戶而排錯隊。他續指，是次登記可稱為本港史上最大規模的網上登記活動，建議政府汲取經驗，更改登記頁面設計，加入「用戶」和「非用戶」的選項，分流讓非用戶先申請帳戶，才登記領取消費券，令網頁排隊的人數減少。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪指出，紙本登記對長者最方便，因有長者反映使用非「智方便」的方式登記時，需要選圖驗證身分，遇到困難，而登記頁面要求用戶輸入上次政府派1萬元時，所用的銀行戶口最後5個號碼，但部分長者已忘記當時用哪個戶口，令登記有困難。他建議當局透過電話短訊傳送一次性密碼，取代選圖驗證身分。

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記者：陳麗娜

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