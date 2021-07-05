【好人好事】3歲女童頭卡2樓防盜窗身體懸空　女子爬牆托起女童20分鐘救一命

▲ 內地一名3歲女童意外卡在防盜窗身體懸空，幸得途人幫助脫險。

內地近日發生一宗驚險意外，湖北荊州市一名3歲女童頭部意外卡在2樓防盜窗，身體懸空，嚇得大哭起來。一位3孩之母聽到哭聲之後，迅速爬上外牆，用肩膀托起女童等待救援，最終在另外兩位熱心途人的幫助下，女童成功脫險。

3孩之母爬牆救人

綜合內媒報導，事件發生在6月29日，一名3歲女童意外卡在防盜窗，感到痛楚而大聲呼救。一名熱心女途人隨即爬上外牆，以肩膀充當女童的「腳踏」，苦苦支撐20分鐘，隨後兩名男途人成功爬到女童身邊，將女童救出。附近居民亦在下方拉起床單，防止女童掉落。

救人女子李婷事後接受當地媒體訪問，她指作為3個孩子的母親，對小孩的哭聲非常敏感，聽到女童呼救之後，沒有想太多便爬了上去，以本能反應托起女童。她一開始並不感到害怕，「只想快一點到孩子身邊去」，直至小朋友獲救，要從2樓爬下來時，她才驚覺自己爬得那麼高。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

善心舉動獲網民大讚

女童家人在意外後向李婷道謝，不過李婷婉拒對方給予的紅包，指「那一刻，無論是哪一個孩子，我都會去救」。她與另一名熱心途人同獲阿里巴巴旗下公益平台獎勵1萬人民幣（約1.2萬港元）作獎賞。

救人影片在網絡上傳開之後，不少網民大讚李婷與途人的舉動，令女童及時脫險，「向這位女士致敬」、「人美心更美」、「智勇雙全的解救行為」、「善良的人，值得稱讚」。

同場加映：開餐廳打幾份工儲教育基金 單親媽可嵐不言苦︰兒子是我一部分

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳