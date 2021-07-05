【明星養生】鄭丹瑞2招養生自詡活力中年　夥老友玩另類骰盅籲關注健康

▲ 即使6年前已經「登六」，但鄭丹瑞仍自命是個「充滿活力的中年」，並揭露自家2招秘技養生。

曾在電視台主持健康節目，去年又開創了涉嫌健康話題的YouTube頻道「健康旦」，鄭丹瑞（旦哥）因此而被冠以「新一代健康KOL」之名。對此旦哥表示是摸著石頭做出來的事，但感恩這個新名號可以提醒他需要加倍注重健康，即使6年前已經「登六」，但旦哥自命是個「充滿活力的中年」。

由鄭丹瑞開設的YouTube頻道「健康旦」成立已經超過一年，忽然變身成為YouTuber甚至KOL的旦哥表示始料不及，疫症爆發之前還在構思開戲拍劇的事，誰知突如其來的新冠肺炎令所有計劃都叫停，他說︰

我發覺原來很多計劃都趕不上疫情的變化，既然幾位老友蕭潮順、羅燦和葉潔馨都一致認為應該做、值得做這個網上平台，那就做啦。我們的初心是，不要想太多，拍了再算，因為疫情大家都需要很多正確抗疫知識，我們的責任是去找一些專家、醫生，我負責問，透過他們的口去解答，這就是我的初心。

▲ 今天《健康旦》不但是個網上平台，更成了一個品牌，有自己的健康產品及食品。（湯炳強攝）

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都市人愈來愈注重健康

幾位資深傳媒人匆匆忙忙就落實了開台的事，旦哥就像臨危受命去當主持的角色，最初只計劃營運三數個月，疫情完了「健康旦」就結束，當時平台不但沒收入，幾位創辦人更要自己掏荷包出錢支付工作人員的工資。想不到一年過後疫情仍在，「健康旦」也沒有結束，而涉獵的內容則由防疫知識，延伸至保健養生的話題，筆者笑說幸好台名改得好，如果當初起名「抗疫旦」的話，平台就很難再發展下去。

旦哥也同意，並承認現代人愈來愈著重健康，他說︰

我身邊的朋友愈來愈注重這事，因為都已經過60了，其實他們10年前開始已經腰酸骨痛，病痛開始走出來。今天我約當年的大古惑和Q太郎（《小男人周記》黎彼德和文雋的角色）出來食飯，你猜大家玩一個甚麼遊戲呢？就是用骰盅蓋著大家要吃的藥，有人說︰『我今天血壓高看完醫生多了3粒薄血藥，贏你了！』這是真事。

旦哥認為大家今天的健康問題都是年青時捱出來︰

七、八十年代有哪一個不用捱，我當年拍《小男人周記》晚上開6時夜班，早上凌晨6時別人收工，我還要繼續回商台做直播節目，由8時做到10時，10時結束還要跟俞琤開會，因為我當時是二台節目總監，然後別人6時下班回家，我就繼續拍劇。

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旦哥足足維持了兩星期這樣的不眠不休，最終捱出了胃酸倒流，還有數次於拍劇期間暈倒，當刻他才知道自己的健康響起了警號，而身體的痛楚讓他開始著緊自己的健康。這正正是他認為有必要繼續開台的原因，可以將資訊帶給大家，因為有很多人是有事而不自知，當發現就太遲了。而且今天「健康旦」已得到不少人的認同，有不少機構及品牌邀請合作，《健康旦》也會推出自家的健康產品，旦哥表示是摸著石頭走到今天。

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開網台是個學習過程

不過旦哥坦言自己屬舊一輩的製作人，最初要他做這一類的網上節目實在不懂，更沒有預計到出post後會收到大量留言，觀眾會詢問很多跟節目相關的問題，然後因為得不到回覆而投訴，旦哥解釋︰

現實是我們不懂得回答，於是我就去向醫生查詢，再回覆讀者的問題，但新一批的問題又接踵而來，我們因此累積了很多問題，然後被很多人留言指罵。遠水不能救近火，於是我們便決定邀請專家、醫生來跟我們做直播，觀眾可以即時留言，我們亦可以即時解答，這就衍生了網上直播，我們當初沒想過，因為不懂得去做，這可說是一個learning process。

▲ 旦哥夫婦在教育女兒方面的理念一致，都是放手讓女兒做自己喜歡的事。（取自IG）

堅持腦筋跟身體多運動

問到旦哥「登六」後人生觀或生活習慣有否改變，誰知他卻淡淡然表示其實並不太上心，只記得60歲生日當天心情興奮，因為終於可以用$2的長者乘車優惠，於是衝到地鐵站買了一張老人月票︰

可能聯合國說60歲不過是壯年、中年，給我打了強心針，所以我自己仍然有活力的話，我會繼續利用我現在有的活力去工作。

他提醒大家，如果有天在街上見到他一個人在喃喃自語，千萬別以為他神經失常，其實他只是在度橋，他雖然沒一套個人的養生方法，卻認為要不斷保持腦筋的運動，令自己副「引擎」可以繼續健康地運作。

▲ 66歲的旦哥依然活躍於球場，而且有相當號召力，身邊不少老友都被他感染加入球隊。（取自IG）

除此之外，旦哥依然活躍於球場，不時和老友踢足球，10年前由他跟一位今年已經70多歲的波友Philip牽頭纜，今天已經號召了80人加入，可以分4支足球隊，他說：

我戴著口罩都去練波，烈日當空也一樣，雖然辛苦到不得了，但起碼可以流汗，這已經是最便宜的運動，又可以曬一下吸收維他命D。

記者︰梁靜詩

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