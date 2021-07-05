【親子好去處】LINE FRIENDS登陸東港城life@KCC　6米高熊大環球地標打卡位

▲ 東港城站設有6米高的巨型熊大，相當吸睛。（相片來源：商場提供）

暑假商場活動陸續出爐，粉絲不能錯過「LINE FRIENDS世界巡迴之旅」，將11個世界熱門旅遊景點進駐將軍澳東港城及葵興life@KCC，11大至萌必影打卡位有逾6米高的熊大（BROWN）、倫敦皇家馬車及炸魚薯條店、3米高開羅「獅身SALLY面像」及土耳其安卡拉的熱氣球等，一解旅行癮。

東港城「BROWN & FRIENDS歐遊大街小鎮之旅」將於7月10日起展開，由逾6米高的熊大坐陣，還有倫敦、柏林及阿姆斯特丹等5大主題打卡景點。以「AiR」手遊在場內收集食材，領取限定食譜，更有機會獲得豐富獎品。場內還有「LINE FRIENDS Pop-Up Store」期間限定店，入手LINE FRIENDS精品。

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由7月15日起至9月5日，life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC將展出埃及開羅和土耳其安卡拉美景，包括高達3米的「獅身SALLY莎莉面像」、SALLY造型熱氣球、坐著神秘飛氈的CHOCO、換上迷人古國風情服飾的JESSICA等，洋溢著濃厚異國情調。兩個商場打卡位均免費入場，忠粉必要朝聖。

「BROWN & FRIENDS歐遊大街小鎮之旅@East Point City東港城」

地址：將軍澳坑口重華路8號東港城1樓中庭

日期：7月10日至9月5日

時間：10am至10pm

「BROWN & FRIENDS探索古文明之旅@life@KCC」

地址：葵涌葵昌路72至76號life@KCC 3樓及空中花園

日期：7月15日至9月5日

時間：10am至10pm

記者：張頌婷