【靚太安樂窩】70歲夫婦為照顧年老媽媽回流香港　$20萬裝修287呎居屋分床瞓滿足睡眠質素

▲ 70歲夫婦為照顧年老媽媽回流香港退休，花$20萬裝修新居屋單位。

一對年約70歲的夫婦從英國回流香港，方便照顧男方年老的媽媽。他們抽中了將軍澳雍明苑的287呎居屋，並花$20萬裝修成簡約實用的安樂窩。TOPick訪問負責這單位的室內設計師，了解裝修特色。

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設計這單位的加利樂室內裝修設計工程的室內設計師Wilson指這新居屋單位是清水樓，沒有間隔，只有廚廁。Wilson把廚房改為開放式廚房、在廁所增設一幅石屎牆以及間一間睡房。

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整個單位設計以簡約為主，Wilson多採用木系元素及大地色系，配上一些燈飾增加層次及氣氛，打造一個舒適的家。

梗廚變開放式廚房

由於戶主已習慣外國的生活，他們希望有島型工作枱的廚房，因此Wilson拆掉梗廚，用中島劃分廚房及客廳的空間，改為開放式廚房，採用無火煮食。島型工作枱方便煮食，也可用作飯桌，慳位實用，增加空間感。

此外，廚房天花設有燈條裝飾，視覺上分間開廚房和客廳空間。

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客廳更具空間感

當廚房變為開放式後，整個客廳的空間感擴大。客廳增設大櫃，放在大門旁及梳化後，可收納男女戶主的雜物，令屋企更整齊。大櫃及梳化選用了木系及大地色系，連貫單位的色調。

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夫婦分床瞓

男女戶主喜歡分床睡，達至良好睡眠質素，William在靠窗的一面間了睡房，進入房門有一條通道，通道兩旁各有一張睡床，睡床上設有層板衣櫃，可擺放戶主的日用品及衣物。床尾設有小電視，讓他們可躺著看電視。

廁所大改造

廁所設計以簡約時尚為主，重新鋪磚牆、增設實用的大櫃、洗手盤、馬桶，又用石屎建造牆身圍著淋浴間，打造乾濕分離的廁所。

工程詳情

工程約花3個月完工，費用約$20萬，包括清拆、油漆、傢俬、水電等等。

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責任編輯：王芷瑩