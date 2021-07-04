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林家棟《智齒》7日內連入三個影展　劉雅瑟演被暴打性侵感值得

娛樂 21:00 2021/07/04

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林家棟演出陰沉。

鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之主演的暗黑暴力電影《智齒》，已先後被世界各地影展青睞，過去一星期，分別獲得了意大利烏甸尼影展Purple Mulberry Award、入圍第54屆西班牙錫切斯國際奇幻電影節 （Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia）及第20屆紐約亞洲電影節，揚威海外。

《智齒》被海外專業影評人一致評為鄭保瑞導演回歸暴力類型電影之作，畫面充滿壓抑、突顯人性黑暗，全片縱然黑白處理亦無掩血腥暴力震撼人心。

在年初《智齒》便率先入圍全球三大影展之一的柏林影展的「特別放映」（Berlinale Special）單元，是該單元唯一一套華語電影；隨後再入圍第23屆意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元，現在七天內再連中三元，台前幕後難免興奮。

《智齒》全片黑白。

導演鄭保瑞說：「我知道意大利烏甸尼影展Purple Mulberry Award奬項，是由意大利知名網站MyMovies用戶票選出來，證明《智齒》獲得觀眾的喜愛和肯定，是對電影和整個製作團隊很大的鼓舞，拍《智齒》時環境又濕又髒，自己和演員情緒每日都好壓抑，現在感覺大家辛苦都值得。」

男主角林家棟說：「最開心歐洲觀眾睇到又投票支持。拍到第三日，已經覺得導演是攞命拍法，拍出效果亦超出預期，好羨慕歐洲觀眾先睹為快，希望快點在香港同觀眾見面，同時恭喜導演，得到海外觀眾愛戴，亦多謝台前幕後參與同事，及電影公司陽大膽開偏向喑黑暴力嘅電影。」

劉雅瑟大膽演出。

被影評人刮目相看、在電影中飾演王桃（劉雅瑟）每日都在雨水、泥濘及滿佈老鼠曱甴垃圾的後巷被暴打、被性侵。得知《智齒》在海外各影展旗開得勝，劉雅瑟直言好開心：「拍攝好辛苦，但覺得亦很爽很值得，導演雖然有點變態，合作後看到自己推到另一個層次，同時能夠獲得海外影評認同，好開心，好滿足。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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