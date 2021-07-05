【味覺之旅】 Nespresso「Gourmet Weeks」首次登陸香港 聯同8位頂級主廚共創咖啡料理
Nespresso 旗艦活動「Gourmet Weeks」將登陸香港，由7月12日至8月8日，Nespresso 將和本地八位頂級主廚合作，透過一系列以咖啡入饌及選用可持續性食材的特別菜式，分享他們對追求優越餐飲體驗的熱誠和支持本地餐飲業。
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八位主廚合作 精心打造味覺體驗
Nespresso今次和八位擁有相同理念的本地主廚合作，透過將 Nespresso Professional 首款經過認證的有機咖啡 Peru Organic及其他原產地系列的咖啡融入菜式中。
此系列特別菜式涵蓋經典粵菜、法國菜、印度菜、日本菜和拉丁美洲美食。合作主廚包括 Nespresso 主廚大使 VEA 的鄭永麒（Vicky Cheng）、L'Envol 的 Olivier Elzer、Arbor 的 Eric Räty、天龍軒的劉秉雷、Ta Vie 旅的佐藤秀明、Andō 的 Agustin Balbi、CHAAT 的 Manav Tuli 以及 MONO 的 Ricardo Chaneton。
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可持續餐飲體驗
VEA 主廚兼 Nespresso 香港主廚大使 Vicky Cheng 將特別從 Nespresso 農場中取材，採用由 Nespresso 回收所得的咖啡渣為肥料栽種的蔬菜，包括茄子和苦瓜，來創作出與咖啡相配的美食。天龍軒和 MONO 等餐廳亦積極回收所有已使用的咖啡粉囊，在烹調美食的同時，推動可持續發展。
了解更多有關 Nespresso 及「Gourmet Weeks」的詳情，Instagram 【按此】及Facebook 【按此】。
一覽「Gourmet Weeks」獨有菜式及合作餐廳推出日期
|日期
|7月12日至7月18日
|7月19日至7月25日
|7月26日至 8月1日
|8月2日至 8月8日
|合作餐廳
|VEA、Arbor
|L’Envol、MONO
|Andō天、龍軒
|CHAAT、Ta Vie旅
Nespresso 在香港舉辦的「Gourmet Weeks」將向大眾開放。如想品嚐這些美味佳餚，可直接向是次參與的餐廳查詢訂座詳情及安排。
餐廳資料：
VEA
聯絡電話：+852 2711 8639
電郵：restaurant@vea.hk
網址：www.vea.hk
地址：中環威靈頓街 198 號 The Wellington 30 樓
米芝蓮指南：一星餐廳，2021
Arbor
聯絡電話：+852 3185 8388
電郵：reservations@arbor-hk.com
網址：www.arbor-hk.com
地址：中環皇后大道中 80 號 H Queen’s 25樓
米芝蓮指南：二星餐廳，2021
L’Envol
聯絡電話：+852 2138 6818
電郵：srhk.lenvol@stregis.com
網址：marriottbonvoyasia.com/restaurants-bars/The-St-Regis-Hong-Kong-LEnvol
地址：灣仔港灣徑 1 號香港瑞吉酒店 3 樓
米芝蓮指南：一星餐廳，2021
MONO
聯絡電話：+852 9726 9301
電郵：reservations@mono.hk
網址：www.mono.hk
地址：中環安蘭街 18 號 5 樓
米芝蓮指南：米芝蓮餐盤，2021
Andō
聯絡電話：+852 9161 8697
電郵：info@andohk.com
網址：www.andohk.com/
地址：中環威靈頓街 52 號 Somptueux Central 1 樓
米芝蓮指南：一星餐廳，2021
天龍軒
聯絡電話：+852 2263 2270
電郵：restaurantreservation.hk@ritzcarlton.com
網址：www.ritzcarlton.com/en/hotels/china/hong-kong/dining/tin-lung-heen
地址：九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 102 樓
米芝蓮指南：二星餐廳，2021
CHAAT
聯絡電話：+852 3891 8732
電郵：hongkong.restaurant.reservations@rosewoodhotels.com
網址：www.rosewoodhotels.com/en/hong-kong/dining/chaat
地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside 香港瑰麗酒店 5 樓
米芝蓮指南：米芝蓮餐盤， 2021
「TA Vie 旅」
聯絡電話：+852 2668 648
電郵：info@tavie.com.hk
網址：globallink.com.hk/tavie
地址：中環皇后大道中 74 號石板街酒店 2 樓
米芝蓮指南：二星餐廳，2021
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責任編輯：張懿慧