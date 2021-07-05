【味覺之旅】 Nespresso「Gourmet Weeks」首次登陸香港　聯同8位頂級主廚共創咖啡料理

▲ Nespresso 將和本地八位頂級主廚合作，精心打造「Gourmet Weeks」的獨特餐飲體驗。

Nespresso 旗艦活動「Gourmet Weeks」將登陸香港，由7月12日至8月8日，Nespresso 將和本地八位頂級主廚合作，透過一系列以咖啡入饌及選用可持續性食材的特別菜式，分享他們對追求優越餐飲體驗的熱誠和支持本地餐飲業。

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八位主廚合作 精心打造味覺體驗

Nespresso今次和八位擁有相同理念的本地主廚合作，透過將 Nespresso Professional 首款經過認證的有機咖啡 Peru Organic及其他原產地系列的咖啡融入菜式中。

此系列特別菜式涵蓋經典粵菜、法國菜、印度菜、日本菜和拉丁美洲美食。合作主廚包括 Nespresso 主廚大使 VEA 的鄭永麒（Vicky Cheng）、L'Envol 的 Olivier Elzer、Arbor 的 Eric Räty、天龍軒的劉秉雷、Ta Vie 旅的佐藤秀明、Andō 的 Agustin Balbi、CHAAT 的 Manav Tuli 以及 MONO 的 Ricardo Chaneton。

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可持續餐飲體驗

VEA 主廚兼 Nespresso 香港主廚大使 Vicky Cheng 將特別從 Nespresso 農場中取材，採用由 Nespresso 回收所得的咖啡渣為肥料栽種的蔬菜，包括茄子和苦瓜，來創作出與咖啡相配的美食。天龍軒和 MONO 等餐廳亦積極回收所有已使用的咖啡粉囊，在烹調美食的同時，推動可持續發展。

了解更多有關 Nespresso 及「Gourmet Weeks」的詳情，Instagram 【按此】及Facebook 【按此】。

一覽「Gourmet Weeks」獨有菜式及合作餐廳推出日期

日期 7月12日至7月18日 7月19日至7月25日 7月26日至 8月1日 8月2日至 8月8日 合作餐廳 VEA、Arbor L’Envol、MONO Andō天、龍軒 CHAAT、Ta Vie旅

Nespresso 在香港舉辦的「Gourmet Weeks」將向大眾開放。如想品嚐這些美味佳餚，可直接向是次參與的餐廳查詢訂座詳情及安排。

餐廳資料：

VEA

聯絡電話：+852 2711 8639

電郵：restaurant@vea.hk

網址：www.vea.hk

地址：中環威靈頓街 198 號 The Wellington 30 樓

米芝蓮指南：一星餐廳，2021

Arbor

聯絡電話：+852 3185 8388

電郵：reservations@arbor-hk.com

網址：www.arbor-hk.com

地址：中環皇后大道中 80 號 H Queen’s 25樓

米芝蓮指南：二星餐廳，2021

L’Envol

聯絡電話：+852 2138 6818

電郵：srhk.lenvol@stregis.com

網址：marriottbonvoyasia.com/restaurants-bars/The-St-Regis-Hong-Kong-LEnvol

地址：灣仔港灣徑 1 號香港瑞吉酒店 3 樓

米芝蓮指南：一星餐廳，2021

MONO

聯絡電話：+852 9726 9301

電郵：reservations@mono.hk

網址：www.mono.hk

地址：中環安蘭街 18 號 5 樓

米芝蓮指南：米芝蓮餐盤，2021

Andō

聯絡電話：+852 9161 8697

電郵：info@andohk.com

網址：www.andohk.com/

地址：中環威靈頓街 52 號 Somptueux Central 1 樓

米芝蓮指南：一星餐廳，2021

天龍軒

聯絡電話：+852 2263 2270

電郵：restaurantreservation.hk@ritzcarlton.com

網址：www.ritzcarlton.com/en/hotels/china/hong-kong/dining/tin-lung-heen

地址：九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 102 樓

米芝蓮指南：二星餐廳，2021

CHAAT

聯絡電話：+852 3891 8732

電郵：hongkong.restaurant.reservations@rosewoodhotels.com

網址：www.rosewoodhotels.com/en/hong-kong/dining/chaat

地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside 香港瑰麗酒店 5 樓

米芝蓮指南：米芝蓮餐盤， 2021

「TA Vie 旅」

聯絡電話：+852 2668 648

電郵：info@tavie.com.hk

網址：globallink.com.hk/tavie

地址：中環皇后大道中 74 號石板街酒店 2 樓

米芝蓮指南：二星餐廳，2021

同場加映：梁芷珮教煮異國風情「希臘烤雞肉捲餅」【下一頁】

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責任編輯：張懿慧