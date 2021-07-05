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【環保傢俬】挪威IKEA推「垃圾」系列　維修被丟棄傢俬再出售推動環保【內附多圖】

休閒消費 13:04 2021/07/05

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挪威IKEA推出「垃圾」系列，拾回舊傢俬進行翻新再出售推動環保。

在現今物質富裕的社會，有時候大家都會貪新忘舊，在過度消費下造成浪費。挪威IKEA近日推出一個將「垃圾」翻新的計劃，由職員走訪社區中的大街小巷和回收站，拾回一些舊傢俬，將其翻新後再出售，希望藉此推動環保，長遠減少製造垃圾。

挪威IKEA推出「The Trash Collection 2021」。（官方網頁圖片）

從社區拾回舊傢俬翻新後再出售

挪威IKEA將該系列命名為「The Trash Collection 2021」。根據官方網頁的資料，IKEA的職員在今年4月至5月，走訪社區不同的地方，尋找被丟棄的二手傢俬。當中包括電視櫃、椅子、茶几、抽屜、書櫃等。

團隊發現被丟掉的傢俬，大部分狀態仍然良好，只需透過簡單的維修及清潔，便可以賦予二手傢俬新生命，再出售於IKEA門市內的二手傢俬區，為它們找新主人。這系列的商品售價由港幣35元至266元不等。

點擊查看翻新前後的傢俬和售出的價錢：

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IKEA回購其品牌的舊傢俬

此外，挪威IKEA亦提供免費配件配送和上門維修服務。無論傢俬是缺少了一粒螺絲或是有零件損壞，IKEA都會因應需要，在3-5日內免費運送所需配件至顧客府上，或安排職員上門維修損壞的傢俬。另外顧客更可以直接將不要的傢俬，賣回給IKEA。IKEA指希望透過一系列的環保措施，延長每件傢俬的壽命，從而減少浪費。

這無論對環境保護或消費者的錢包都是好的。我們期望在2030年，透過實現零廢物、100%循環再造等，為減少社會的碳排放作出貢獻。

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同場加映：冷氣機吹出惡頂異味與人體死皮有關　專家教自己動手消毒除臭洗冷氣步驟

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責任編輯：王明芳

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