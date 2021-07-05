【酒店住宿】千禧新世界香港酒店Staycation限時優惠　房價碼1300起包3餐美食【內附連結】

▲ 千禧新世界香港酒店「享‧饗」住宿房價1,300元起。(酒店提供)

民以食為天，玩Staycation難免食食食，千禧新世界香港酒店由即日起至9月4日，便特別推出專為美食愛好者而設的「享‧饗」住宿禮遇，帶來3餐精彩餐飲體驗，包括自助早餐、房內下午茶套餐，與及自選午市或晚市饗宴。

此優惠的每晩房價由$1,300元起，包括酒店舒適時尚客房住宿一晚、Café East雙人自助早餐、於客房享用兩位用下午茶套餐，以及自選兩位用午餐或晚餐。住客可選享La Table French Brasserie、嵯峨野或桃里精選套餐或Café East 環球自助餐。

▲ 晚餐選擇，住客可選擇享用法國餐廳La Table French Brasserie，誠意推介。(酒店提供)

其他禮遇還包括免費享用房內自選電影服務、餐飲8折優惠（現有嘗薈會員或登記入住時註冊為嘗薈餐飲會員可享獲餐飲75折優惠）、提早於下午1時入住及延遲退房至下午3時（只限星期一至四；視乎房間供應情況而定）。

入住聚賢薈樓層或全新裝潢的尊尚客房更可享額外尊尚禮遇，包括個人化住房及退房登記服務、於聚賢薈享受全天候供應之美點及傍晚雞尾酒、免費享用迷你酒吧內的非酒精飲品 （不設補充）及洗燙及乾洗服務9折優惠等。

▲ 中菜桃里的點心和菜式也是口碑佳。(酒店提供)

所有用餐選擇均須於客房入住的當天使用。午膳及晚膳地點或有所變更，並將由訂房部確認。受條款及細則約束。詳情請參閱酒店網頁。

客房必須於入住前至少24小時於酒店網頁預訂，並需視乎出租情況而定；不適用於特定日期。

訂房時須提供信用卡擔保，而預訂不得取消。此優惠不可與其他訂房套餐及推廣優惠同時使用。以上所有價目須另收加一服務費。

查詢或預訂：2313 4305 或瀏覽網址

記者：郭秀芳