【阿Sir早晨】重溫白淨古天樂靚仔look　李綺虹初出道獲黎明欽點做女一

▲ 黎明與古仔合演的《阿Sir早晨》於深夜重播。

黎天王黎明將於本月10日於紅館開騷，而TVB於今晚（7月5日）深夜時段重播黎明主演的1994年經典校園劇《阿Sir早晨》，此劇更有古天樂、宣萱及李綺虹參與演出，現在回看，這卡士超強勁。

當年的古仔只得24歲，當時帥氣的他皮膚未變黑仍然十分白淨，為初出道的小鮮肉一名。至於當時的黎明已獲封為「四大天王」之一，他更欽點港姐李綺虹任女一，令當年二人一度傳出緋聞。

【黎明演唱會】Leon明福俠久休現身 紅館騷門票5.24公開發售【附連結】

▲ 《阿Sir早晨》為經典青春校園劇。

宣萱李綺紅初出道

經典校園劇《阿Sir早晨》為27年前的TVB劇，該劇講述充滿熱誠幹勁的年青老師，在學校、家庭、感情各方面特別遭遇的故事。除黎明和古天樂參演外，女主角還有初出道的宣萱和李綺紅，另外有林家棟、羅家英、雷宇揚等，此外還有已故的黃霑和羅文客串。

黎明在劇中飾演男主角「祝大保」，祝大保因名聲受損難以於廣吿界立足，事菜失意之時，紅顏知己章心怡（宣萱飾）介紹他到學校任職代課教師，他於學校裡認識了社工方同心（李綺虹飾），啟發了他對頑皮學生要多加關懷，以及誨教不倦的態度。大保因為人真誠，深受學生愛戴，成為春風化雨的阿Sir。

▲ 黎明飾演一名充滿熱誠幹勁的代課老師。

黎明最後一套港劇

《阿Sir早晨》為黎明主演的最後一部TVB劇，之後到今未有再演港劇。

形象斯文的他很適合演阿sir，故角色深得女觀眾喜愛。而當時的黎明只得28歲已貴為天王級，並為劇集獻唱主題曲《陽光》和插曲《情緣》。

此外，黎明當年欽點剛出道的李綺虹任女主角，他又邀得黃霑跟羅文客串演出，霑叔演黎明的父親，而原本羅文只是客串，最後改為重要角色之一，足見黎明當時的影響力多大，

▲ 跟李綺虹演一對情侶。

李綺虹大受歡迎

至於李綺虹於1994年奪得港姐季軍及最受傳媒歡迎獎後，隨即與香港無綫電視簽約，性格鬼妹仔兼樣子甜美的她甚具觀眾緣，於《阿Sir早晨》裡她跟黎明飾演情侶。

翌年她於《神鵰俠侶》中飾演郭襄，人氣再急升。其後李綺虹轉攻電影圈，參與演出《金枝玉葉2》、《神偷諜影》等電影，及至2004年與加拿大籍丈夫結婚，並誕下兒子，之後開始淡出幕前。至2012年12月正式約滿離開無綫，其後於加拿大某醫院任職精神科護士。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【知我咩料啦】古天樂+ERROR首合作齊除衫 Agent L上位夥盧覓雪拍廣告

花樣美少年古天樂

另外，《阿Sir早晨》為古天樂於TVB參演的第二部劇集，當時亦是他與宣萱繼《餐餐有宋家》後再結劇緣。

古仔於1993年簽約無綫成為旗下藝人，於1994年古仔初登螢幕演出電視劇《婚姻物語》擔任男配角，其後於《阿Sir早晨》演黎明的好友，初出道即夥拍黎天王，當時古仔在演技的表現上中規中矩，不過花樣美少年樣貌已吸引不少粉絲。

▲ 古天樂跟黎明於劇裡為好友。

及至1995年，監製李添勝起用古天樂擔綱出演武俠劇《神鵰俠侶》，古天樂憑「楊過」一角奠定男一之位，更跟劉愷威、古巨基、吳家樂、何遠恆組成TVB「新五虎」。

當年的古仔青靚白淨，其後才曬得一身古銅色，對於刻意「變黑」，古天樂曾於訪談節目《最佳男主角》中解釋：「是因為討厭化妝，曬黑後就不需要化妝了」。

現在的古仔已貴為電影大亨，而他跟宣萱相識多年成為好友，如今宣萱天成為古仔旗下經理人公司藝員。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映：李天翔專訪