【無奈父親】天氣炎熱氣溫破52°C　父將嬰兒放入雪櫃降溫背後原因超無奈

▲ 天氣炎熱氣溫破52°C，父將嬰兒放入雪櫃降溫背後原因超無奈。

踏入夏天，多國出現異常的酷熱天氣，受熱浪侵襲，中東國家伊拉克氣溫高達52°C，但因國家電力部門多年來欠能源供應國伊朗60億美元（約466億港元），導致伊拉克當地電力短缺，貧窮人民因無力購買私人發電機，只能購買冰塊消暑。然而，當地有一名爸爸因難耐天氣炎熱，將嬰兒放入雪櫃消暑降溫，背後原因超無奈。

綜合外媒報道，伊拉克是石油輸出國家組織第二大產油國，但長期向伊朗購買天然氣及電力，多年來兩國經常發生衝突及管理不善，導致伊拉克人民每逢夏季要承受高溫及停電之苦。伊朗上周二決定削減電力供應，使伊拉克南部4個省斷電，其中包括伊拉克主要港口所在地。

父將嬰兒放雪櫃降溫

上周，伊拉克Diwaniyah市氣溫高達52°C，一名父親因貧窮無力購買發電機，擔心家中嬰兒中暑，便將嬰兒放入雪櫃幾分鐘，望幫他降溫。儘管沒有異樣，但事件引起國際媒體關注。

伊拉克雖然石油資源豐富，但面對人民貧窮、國際能源短缺等的問題，當地政府一直無力解決民生及電力問題，只呼籲民眾節約用電，當地人民普遍會到商店購買大量冰塊消暑降溫。

5大消暑秘訣

TOPick曾訪問聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，拆解降溫消暑的5個秘訣：

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責任編輯：王明芳