【AA制夫妻】老公婚後堅持使費食飯AA制　港妻憂丈夫不再愛她︰計得咁均真

▲ 有港男婚後仍然堅持AA制，老婆擔憂丈夫不再愛她。

夫妻婚後共同締造家庭會有不少開支，財務經濟分配令人頭痕。一名港妻大呻丈夫婚後依然AA制，有感似不想為自己、為頭家付出多些，感到慌張是否丈夫不再愛她。她問網民意見，如果兩公婆都有收入，平時屋企財政如何分布，想了解自己的狀況是否另類。

AA制夫妻

該名女網民於上周三（6月30日）在網上討論區「親子王國」發帖，標題為「C6婚後AA制…代表唔愛我？」，指C6（死佬，意指「老公」）跟她結婚後，家庭個人開支花費都是平均一人一半。

公畀公嗰份，婆畀婆嗰份，出街食飯好似同同事食飯咁，除2……我哋冇開聯名戶口啊，平時開支一人畀一樣，有時買屋企嘢大筆數目就除2，暫時唔覺得有好大問題嘅。

人妻指在拍拖時，多數也是男女雙方平均付錢，外出吃飯「我畀一餐佢畀一餐咁」，而生日慶祝大時大節吃飯就多數由男方支付，她不清楚這是否已算AA制，此情況一直沿用至婚後。

丈夫抗拒開聯名戶口

現時，她覺得開聯名戶口方便些，但有感丈夫抗拒「好似唔係幾想」。她有些慌張丈夫計較錢銀是否對她沒有感情了，同時怕因家庭財務而影響夫妻闔係。

計得咁均真，真係唔會傷感情？但自己管晒錢，又驚hurt到佢自尊。

網民批男方斤斤計較

她向女網民提問「如果兩公婆都有收入，平時屋企財政點分佈？」，大部分女網民都不認同婚後AA制的做法，批評男方小氣，有感男士成為家庭經濟的主要支柱是應份的，AA制有嫌太斤斤計較。更多網民分享自己的意見及情況，可點擊圖片了解︰

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此外，有小部分網民直言每人的家庭狀況不一樣，視乎夫妻2人。「其實AA有咩問題？」，提出「大家一齊用一齊share返有咩問題？屋企你都有份！」。有網民跟丈夫都是公平AA，「所有嘢都AA，連利是錢都AA！我係主張現代女性獨立，自主公平！我唔想個男人有養我嘅感覺！一個女人嘅自尊都好重要。」

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責任編輯︰王明芳