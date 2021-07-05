【整筆撥款津助】港府完成整筆撥款津助制度檢討　提30項建議下周向立法會匯報

▲ 港府完成整筆撥款津助剁度檢討，提出30項建議下周向立法會匯報。（經濟日報資料圖片）

港府早於2017年《施政綱領》提出與社福界商討改善整筆撥款津助制度，勞福局今日公布已完成有關檢討，提出於提升服務質素、加強人力資源管理、完善財務規劃、妥善運用撥款及提高問責和管治方，共5個領域提出30項建議，以進一步改善制度，包括建立常規機制檢視人手編制、提高員工薪酬政策的透明度等建議。

政府下周一（12日）會向立法會福利事務委員會匯報報告，社署其後會與持份者商討執行細節，預計下個財政年度起逐步推行。

由勞福局局長委任的專責小組已完成整筆撥款津助制度的檢討，並發表檢討報告，報告中指出，整筆撥款津助制度着重服務成效，令非政府機構於運用公帑及提供優質服務方面更靈活及更具效率，令行政工作得以簡化，服務質素得到實質的提升。

專責小組認為整筆撥款津助制度，包括現行向機構撥款的計算方法，應予以保留，惟於提升服務質素方面，建立常規機制，有系統檢視人手編制、服務對象、服務性質及服務表現標準，以切合各類社會服務的使用者不斷轉變的需要；並提供管治及管理的學習平台，鞏固提升機構的管治能力等。

於加強人力資源管理方面，建議維持中點薪金撥款基準，讓機構可繼續靈活地聘用人手、迅速回應服務需要及有效率地提供福利服務；按機構的規模訂立不同水平的中央行政津助基礎，以加強機構的行政管理能力；及續改善人力資源管理，包括制訂有利員工事業發展的人力架構，及制訂適當的員工友善及減少人手流失措施。

就完善財務規劃及妥善運用撥款方面，報告建議改善寄存帳戶管理，制訂使用計劃及進行財務推算，以善用儲備，並把資助機構使用精算服務作財務推算的計劃恆常化，以協助機構在審慎理財及顧全員工利益之間取得平衡。

同時建議應就整筆撥款的開支用途向政府及公眾妥善交代，並須確保與社署簽訂的《津貼及服務協議》下受資助活動沒有在金錢或實物方面為自資活動提供補貼；社署會為機構擬訂「成本分攤指引」，涵蓋「中央行政」及「服務」的成本分攤原則、方法和例子等；機構須就已推行的《協議》相關活動，每年向社署報告該等活動的開支在某一服務協議單位的整筆撥款中所佔的比例。

至於提高問責和管治方面，報告建議機構須提高員工薪酬政策的透明度，包括披露最高三層管理人員薪酬；公開在整筆撥款資助下各常設職位的薪酬架構、編制及起薪點等，並須向公眾發放有關運用整筆撥款儲備及公積金儲備的資訊，同時須向相關的服務使用者、家屬或員工發放機構或服務單位特別事故及重要事故資訊；並就重要事宜向可能受影響的員工及服務使用者徵詢意見，與持份者保持有效的溝通。

是次檢討專責小組由社署署長擔任主席，成員包括立法會議員、香港社會服務聯會、機構管理層、員工及服務使用者的代表等，並收集不同持份者的意見，委聘顧問公司進行調查和數據分析。

勞福局指，政府下星期一會向立法會福利事務委員會匯報報告。社署其後會與持份者商討執行細節，預計在下個財政年度起逐步推行。

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責任編輯：陳正怡