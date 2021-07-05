【魚毛姐生日】余慕蓮悉心打扮跟好友慶生　84歲生日願望：趕快恢復健康

▲ 余慕蓮84歲生日。

資深藝人余慕蓮（魚毛），去年8月被診斷肺纖維化，10月底接受治療，後驗出患罕有病症血液炎而入住伊利沙伯醫院ICU，情况更一度危殆。幸好吉人天相，至今年4月26日，余慕蓮終於能夠出院。

4月底出院後，魚毛姐情況持續好轉，早前接受電視訪問，表示精神良好，並開心可以重新吃飯。

▲ 好友為魚毛姐慶生。（取自汪曼玲facebook）

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精神及胃口不俗

余慕蓮昨日（7月4日）84歲生日，她悉心打扮出外跟好友在尖沙咀酒樓慶生，亦是她住院半年康復後首個生日會，她不少好友都來陪她吃飯，包括李琳琳、吳麗珠、龐愛蘭、 資深傳媒人汪曼玲等。

而fb專頁「有艇搭」發布生日飯局照片，汪曼玲也有轉發，並留言：「余（魚）毛的生日願望是趕快恢復健康，不用再坐輪椅，回復她以前周圍耍樂的開心日子。」

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相中可見余慕蓮悉心打扮，化了精神爽利的妝，戴上耳環、戒指和珍珠頸鏈 ，且狀態不俗，胃口甚好 。

曾寫錯生日日期

其實魚毛姐出院後，也曾在家為自己慶生，時裝設計師鄧達智（William）其後也請魚毛姐上酒樓食粵菜，為她提早慶生。

▲ 5月時已在家慶生。（取自facebook）

鄧達智又指魚毛姐曾寫錯自己生日日期，表示：「魚毛余慕蓮生日應為7月4日，加入facebook時弄錯，將農曆生日當作新曆，弄得年年5月不少朋友為她慶生。今年7月4日另有安排，只好提前約老友記在6月30日安靜慶祝，吃了一頓精簡粵菜，還讓她愛上了『天使蛋糕』，健健康康，快快樂樂！」

同場加映：謝雪心訪問