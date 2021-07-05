【打針獎賞】中信股份推總值149萬禮品抽獎　頭獎獨得39萬日產七人車

▲ 中信股份推149萬禮品抽獎，頭獎獨得39萬日產七人車。(資料圖片)

中信股份為鼓勵市民早日接種新冠疫苗，今日（5日）宣布將推出禮品大抽獎，總值149萬，抽獎活動將在2021年8月和9月舉辦，完成接種兩劑疫苗的合資格香港居民可登記參加抽獎。

大抽獎活動的獎品包括：

頭等獎：一位得獎者將獲得價值39萬元的日產Serena電氣化七人車

二等獎：兩位得獎者將各得價值10萬元的中信銀行（國際）信用卡免找數簽賬額

三等獎：350位得獎者

100位得獎者將各得價值1,000元的麥當勞現金券

100位得獎者將各得價值1,000元的大昌行食品專門店現金券

100位得獎者將各得價值1,000元的Nature’s Care維他命及營養補充品

50位得獎者將各得價值2,000元的ComNet 24個月YouCLink家居電話服務（含室內無線電話機）

中信股份表示，提高疫苗接種率對香港經濟和民生的快速復蘇至關重要，希望通過組織此次活動鼓勵更多的港人接種疫苗，並指抽獎活動的詳情將稍後公布。

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記者：陳麗娜