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【打針獎賞】中信股份推總值149萬禮品抽獎　頭獎獨得39萬日產七人車

社會 12:48 2021/07/05

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

中信股份推149萬禮品抽獎，頭獎獨得39萬日產七人車。(資料圖片)

中信股份為鼓勵市民早日接種新冠疫苗，今日（5日）宣布將推出禮品大抽獎，總值149萬，抽獎活動將在2021年8月和9月舉辦，完成接種兩劑疫苗的合資格香港居民可登記參加抽獎。

大抽獎活動的獎品包括：

頭等獎：一位得獎者將獲得價值39萬元的日產Serena電氣化七人車

二等獎：兩位得獎者將各得價值10萬元的中信銀行（國際）信用卡免找數簽賬額

三等獎：350位得獎者

  • 100位得獎者將各得價值1,000元的麥當勞現金券 
  • 100位得獎者將各得價值1,000元的大昌行食品專門店現金券 
  • 100位得獎者將各得價值1,000元的Nature’s Care維他命及營養補充品
  • 50位得獎者將各得價值2,000元的ComNet 24個月YouCLink家居電話服務（含室內無線電話機）

中信股份表示，提高疫苗接種率對香港經濟和民生的快速復蘇至關重要，希望通過組織此次活動鼓勵更多的港人接種疫苗，並指抽獎活動的詳情將稍後公布。

同場加映，新手媽媽餵母乳6大難題，兒科專科醫生拆解謬誤：

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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