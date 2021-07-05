【靚媽閨密】黃伊汶鄭希怡崇尚華德福教育　餅印仔陳真與梁浸浸從大自然中學習

▲ 鄭希怡和黃伊汶相隔15個月見面，兩人的子女梁浸浸和陳真都成長了許多。

圈中靚媽閨密多，其中鄭希怡（Yumiko）、黃伊汶（Emme）與應采兒經常帶同仔女出去玩，令眾人的仔女都成為好朋友。不過，應采兒和Yumiko都先後北上發展，三人已經好少見，最近Yumiko終於返港，即刻約Emme和其兒子陳真出去開船P，感嘆大家15個月無見，但感情依舊。

兩位靚媽同在IG分享兩家人的船P合照，Yumiko留言道︰「15個月冇見…Happy to see u all……」，Emme隨即留言︰「除了熊抱都不知用咩表達見面時嘅心情！」她又在自己IG寫道︰

一年不見如隔三秋，實在太掛住大家嘞，兩個媽咪兩個仔女終於見面。

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40歲的Emme和39歲的Yumiko在黑超下仍可見保養得相當好，Emme的樣貌與出道時更分別不大，更添了一份型格美。

2010年，Emme淡出娛樂圈轉戰商界，代理鐘錶品牌做得有聲有色，近年她再代理同品牌的時裝手袋，進軍紐約時裝周，令Emme成為商界女強人，Emme曾表示相當喜歡現在的工作，雖有時難以平衡湊仔與工作，但她十分享受做在職媽媽。

▲ 幾位靚媽閨密在疫情前一齊帶同仔女去旅行。（facebook圖片）

陳真2歲半學功夫 劍撃賽奪冠

Emme於2014年與陳國坤（小龍）結婚後誕下一子陳真，現年5歲的他愈大愈似媽咪，尤其是眼和鼻。兩夫妻對兒子悉心栽培，由於小龍是動作演員，兒子在耳濡目染下也愛上習武，2歲半已到截拳道體育館學功夫。

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兩父子又經常一齊做運動，在家練習劍撃，數月前，小龍便分享陪兒子參加劍撃比賽奪冠軍，「爸爸為你驕傲」！

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華德福幼稚園主張培養好奇心

陳真與6歲的梁浸浸（梁子柔）合照顯得成長了不少，兩位星二代確實老友鬼鬼，曾讀同一間學校Garden House華德福幼稚園，一起讀書成長，星二代校友包括李克勤兩名兒子。學校鼓勵小朋友接觸大自然，教學離不開大自然素材，例如讓幼兒接觸木、布、絲巾，從中認識不同質感，也會用花來煲湯。

Garden House崇尚培養孩子的好奇心，創辦人彭潔玲認為，小朋友遲早識讀書、寫字，培養好奇心令他們有興趣學習更重要。「華德福不是一種教育方法，而是一種『Life Style』，注重小朋友的作息、飲食及健康。」

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梁浸浸7歲前不學寫字

Garden House的教學理念與Yumiko的教女之道不謀而合，Yumiko曾上內地節目分享其慢學教育觀，她沒有為女兒報讀各式興趣班，只在幼稚園輕鬆愉快學習，主要在學校種菜，接觸大自然，7歲前不用學寫字，讓女兒擁有愉快童年。當時同場嘉賓田亮表明不同意，雙方引起激辯。

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責任編輯︰林綺玲