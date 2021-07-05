【大叔的愛】練美娟為追夢棄正職住劏房　娟姐曾歷半年零收入：等待一個機會

▲ ViuTV劇《大叔的愛》的「Carmen」練美娟（娟姐）近日人氣急升。

ViuTV劇《大叔的愛》成熱話，早前《大叔的愛》的劇情更講Carmen（練美娟飾）以蒙古姑娘造型參加《全民造星V》大跳中國舞，更獲在劇中客串的花姐及肥仔給予Mean爆評語，爆笑劇情引起觀眾討論。

「娟姐」練美娟是演員外，也為《Girls' Talk》、《金剛旅神團》及《造美人》等節目擔當主持，其「大癲大肺」的形象亦深入民心。

其實娟姐於27歲才放棄本來有穩定收入的職業，為追夢轉行入行娛樂圈，如今已成為大家喜愛的ViuTV一姐。

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娟姐於27歲入行

練美娟畢業於浸大傳理系，早於學生時已參與Now TV節目，也曾在電影公司、娛樂公司及廣告公司內工作，未正式入行已率先接觸娛樂行業。

可是，娟姐因為經濟問題而未有在畢業後即時加入娛圈，直到2017年才為ViuTV主持《Girl's talk》，正式發展演藝事業。

那年，27歲的娟姐放棄本來的穩定工作，追逐演藝夢。她未有覺得自己比其他小花遲入行，反而不覺得是輸蝕，現年31歲的她覺得這刻的自己最美好，所散發的光芒更勝從前。

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娟姐歷半年零收入

銀色旅途不易走，深明此道理的娟姐在入行前已作好最壞打算，並經歷過半年零收入以及被逼搬到劏房居住，幸好慳家的她捱得過去，且獲家人無限量支持，即使薪酬大減加上需要應付租金及養寵物的重大開支，仍然在等待一個機會。

去年，娟姐與金剛、陳俞希、沈殷怡及余逸思齊齊主持《金剛旅神團》，節目叫好又叫座，令娟姐漸漸入屋，成為少數同時深得男女觀眾愛戴的藝人，其工作亦隨之變得愈來愈多，可見「30+」小花同樣備受觀眾熱捧。

外表及身材不俗的娟姐，加上樂觀開朗的性格，相信未來在拍劇或主持路上也會為觀眾帶來更多驚喜。

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