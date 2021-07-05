【殺出個黃昏】謝賢馮寶寶相隔60年再合作　導演大讚許賢蘇致豪專業【有片】

▲ 《殺出個黃昏》監製林家棟與男主角謝賢。

由林家棟監製及聯合編劇、謝賢主演的電影《殺出個黃昏》將於下周四（7月15日）正式上映，此片也是四哥謝賢與馮寶寶相隔60年再次合作的影片。

《殺出個黃昏》繼獲邀參與香港國際電影節、烏甸尼遠東電影節、鹿特丹國際電影節後，今日（7月5日）再有好消息，該片將殺入加拿大「第25屆加拿大Fantasia國際電影節」，並將於蒙特利爾舉行加拿大首映，此影展官方更評價電影「幽默、動人及充滿活力」，令劇組上下振奮。

同日，電影公司亦發布首支預告，電影主旨圍繞三人尋找人到黃昏之年的存在價值，片中摯友三人謝賢、馮寶寶、林雪關係緊隨預告片曝光。四哥謝賢飾演的「田立秋」一直恐懼老去，當寂寞無助的他遇上由鍾雪瑩飾演失戀尋死的「屈紫瑩」，不禁泛起憐憫之心。

至於馮寶寶演的「蔡鳳」則有多重身份，既是歌廳持牌人、駐場歌手、殺手中介，還是三代同堂的好嫲嫲，看似事業家庭皆得意，卻感嘆：「人生匆匆，就係為咗等敲嗰一下喪鐘。縱使你兒女成群，都總有一個係瘟神！」

由此可見，蔡鳳與家人關係不穩，未知如何修補。而林雪飾演的「葉一叢」表面熱愛床上運動，實質是個渴望被愛包圍的大叔。

四哥與馮寶寶再合作

談到60年前拍畢粵語片《連理枝》後，再與老友馮寶寶同框演出，四哥大表機會難逢：「Bobo喺我眼中永遠係一個小妹妹。雖然係舊拍檔，但係今次有新嘅火花，今次一齊再重拾青春。」

問到今次佔戲極重的四哥可有感到吃力？頑皮的四哥笑言：「唔辛苦！點會辛苦呀？我拍每一部戲都覺得好好玩，因為我鍾意先會拍㗎嘛！」

BoBo姐坦然與四哥對戲是不能抗拒的機會：「我聽到係同四哥合作，嗰陣喺馬拉即刻飛翻嚟，佢真係似我大哥哥㗎。今次隔咗60年再合作默契有增無減，好似時光倒流咁！」

▲ 監製林家棟、導演高子彬率領新演員鍾雪瑩、許賢及蘇致豪謝票。

導演大讚許賢蘇致豪

此外，監製林家棟、導演高子彬昨日（7月4日）下午帶同多位新演員鍾雪瑩、許賢及蘇致豪到百老匯旺角謝票，更錄得全場滿座，非常熱鬧。

導演更大讚許賢及蘇致豪為電影剃頭演出相當專業，二人笑言自己年紀輕，拍畢兩個月後已瞬間回復昔日髮型。眾人於離開戲院時，更引來觀眾爭相合照，甚受歡迎。