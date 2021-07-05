【職安真漢子】地盤工怕髒衣弄污座位坐地下　暖心巴士司機扶坐︰髒了我再擦

▲ 一名地盤工人登上巴士，卻怕髒衣服弄污座位，於是決定席地而坐。

人與人之間多一點關心，少一點冷漠，世界也許更美好。近日內地發生一件暖心事件，一名地盤工人登上巴士，卻怕髒衣服弄污座位，於是決定席地而坐。巴士司機見狀後，立即把他扶到座位上，更遞上水請他好好休息一會，體貼的舉動獲網民大讚。

地盤工怕弄髒座位

綜合內地傳媒報道，事發於6月26日下午4時許，在山東濟南市，從影片可見，一名戴上黃色安全帽的工人登上一輛巴士，他上車後環顧四周，可是沒有坐到座位上，反而在前排座位的梯級處坐下。20多歲司機張戩凱看到後問，「師傅，怎麼不坐座位上？」地盤工回應︰

我身上髒，剛下班，就坐一兩站。

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原來他擔心衣服髒加上滿身汗，會把座椅弄污或弄濕了，因此決定不坐在座位上。此時張戩凱離開司機座，走向地盤工跟他說：

沒事，你坐座位上就行，濕了或者髒了我再擦擦就是了。

張戩凱把他扶到座位上，之後回到司機座，拿起一樽水送給地盤工，表示「這麼熱的天太辛苦了」，再回到駕駛崗位。地盤工在下車前掃一掃座位，深怕自己把座位弄髒了，還不斷跟張戩凱說「謝謝」，並豎起拇指讚賞他的善行。

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司機好人好事獲獎

這件事被當地傳媒報道後，張戩凱獲得一個正能量獎項及5000元人民幣（約6000港元）獎金。他在頒獎辭裡寫道︰

只要進了巴士，都是我們的服務對象，我們不會區別對待。

他憶述當時地盤大哥剛下班滿頭大汗，便把自己的一樽水送給了他，沒想到對方致電車隊表揚他。他感謝所有默默付出的勞動階層，也知道他們的辛勞。

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責任編輯：王明芳