【急需換肝】1歲男童栢熙肝急性衰竭急需即日換肝　媽媽區太：仔仔情況好差

▲ 1歲男童栢熙肝衰竭急需即日換肝！

有急性肝衰竭病人需換肝續命！一歲栢熙日前因發燒而到醫院求醫，發現其肝指數遠超正常水平，更出現肝衰竭，需要即日內接受肝臟移植，有朋友於社交平台代為呼籲有心人捐肝。

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栢熙母親區太表示，年僅一歲的栢熙在3日前仍是一個健健康康，且十分活潑的小朋友，惟兩日前因兒子突然發燒，故帶其到私家醫生求醫，惟當時的醫生只向他處方退燒藥。

不過，區太在昨日（4日）發現兒子的精神仍然很差，故帶其到醫院求醫，發行其肝指數高達6000，遠比正常水平的40高約150倍。由於栢熙當時的情況很差，需要即時入住瑪麗醫院深切治療部，至今日的情況仍然危殆，出現肝衰竭，醫生表示需要即日內找到適合肝臟移植，否則可能危及生命。

區太表示栢熙的情況很差，已是輪候換肝排首位的病人，希望能盡快尋得合適的肝臟移植，呼籲有心人伸出援手。

瑪麗醫院肝臟移植中心副總監陳智仁為栢熙的主診醫生，他提到只有13個月大的栢熙現時情況非常危急，他因急性肝衰竭而出現肝昏迷、神智不清等，現只可以靠換肝救治，除了是活肝外，亦希望有合適的遺肝作移植。

不過，由於栢熙的家人因身體問題及血型問題而無法進行肝臟移植，故希望有心人可以救救栢熙，指如有合適肝臟，希望可以盡快在今明兩日為他施手術，否則有可能會出現拼發症。他續指，因栢熙的肝衰竭而引致血凝固指數超標，較正常水平高出逾10倍，擔心如長期超標會導致血液無法凝固，有機會會導致腦出血。

他表示，小朋友出現肝衰竭的情況大多原因不明，雖然以往亦有嬰兒出現類似情況，惟並非常見，提醒家長要注意，如小朋友出現發燒、神智不清、眼黃等問題，應盡快求醫。

捐肝志願者要求：

年齡介乎18至60歲

男女不限

血型屬A或O型

BMI少於30

沒有酗酒、濫藥習慣

身體狀況良好

手術前後有親人照顧更佳

有意捐肝可聯絡：區太太 9703 3318

（whatsapp: https://api.whatsapp.com/send?phone=85297033318）或可直接到瑪麗醫院進行配對。

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記者：郭詩詩